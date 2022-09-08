虎頭埤湖濱台南市府規畫旅館BOT案 公告招商至9月26日

台南市觀光旅遊局規畫，「台灣第一水庫」虎頭埤風景區湖濱水岸第一排佔地約1.3公頃旅遊服務區土地，以BOT方式招商，日前公告至今有三家業者洽詢，招商至9月26日。

市府希望引進民間開發旅館、會議講習、旅遊諮詢、購物、餐飲、休憩及地方特產販賣等使用。預計投資金額至少8億元，許可年限為50年含興建期4年及營運期46年，享有20年優先續約權。

開發位置在原虎頭埤青年活動中心，觀旅局表示，條件算是「旅館界的稀有物件」，直接坐擁天然大片的優美水岸湖景，也是海拔最低的二寮觀日出途經旅客休憩據點，「在台灣能具有如此水岸土地且可興建旅館的基地非常稀有，鄰近南科正是休閒渡假會議的好去處，甚至交通條件比日月潭更便捷」。

觀旅局長郭貞慧表示，虎頭埤周邊有高人氣的新化老街、山上水道花園博物館及左鎮化石園區等景點，觀光持續蓬勃成長，串連成完整觀光軸帶。近期新化有新興景點持續建設包括果菜市場即將完工、嶄新水域遊憩活動即將開幕、虎頭埤全齡地景遊憩設施、親子林間步道、新化神社及虎頭埤蟋蟀館修繕及整建等加速辦理、3年內都將完工，迎來嶄新風貌。

郭貞慧表示，台南去年旅宿成績傲人三冠王，創造優質觀光投資環境，現今國內外觀光產業正快速復甦，在這樣優勢觀光市場條件下，虎頭埤風景區的住宿市場發展潛力非常高，鼓勵業者能把握此次難得進場時機參與案開發。相關文件至財政部推動促參司網站及市府招商網站瀏覽下載。