影／新造35噸級巡防艇加入執法 布袋海巡隊增添新能量

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」新造35噸巡防艇PP-3507艇，下午航抵嘉義縣布袋海巡隊，全新巡防艇PP-3507艇將在雲嘉海域執法、救生救難，以及國境防疫任務再添新能量。

新型35噸級巡防艇，採用噴水式推進器高速主機，具有吃水淺、靈活性高等特點，最高航速達45節(時速約83公里)，續航力更可達600浬，適合布袋海巡隊轄區特性巡航，待疫情趨緩後，春、夏季自布袋往返澎湖客輪，以及水上摩托車等遊憩活動興盛，旅客大增，如需緊急救護時，可立即馳援前往，促進海上救援任務上能更加順遂。

船體部分使用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，對於拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為；另巡防艇在消防滅火功能上，配備高壓水砲系統、最大射程超過60公尺，在取締、驅離違法越界大陸漁船拒停檢查，更能發揮強勢執法手段，有效提升雲嘉海域取締及救援能量。