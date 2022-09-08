茶改場全國球形組競賽 嘉義梅山鄉製茶師許峻榮奪冠

嘉義不僅出好茶，也製好茶！嘉義縣推派9名在縣級比賽脫穎而出的選手，參加2022年全國部分發酵茶製茶技術「清香型球形烏龍茶」組全國競賽，昨天下午傳佳績，由梅山鄉許峻榮勇奪球形組冠軍，梅山鄉王宏誠榮獲亞軍，梅山鄉簡嘉慶及番路鄉黃昶升榮獲季軍，成績斐然。

本月6、7日2天在行政院農業委員會茶業改良場總場辦理，全台39位製茶好手同台競技，競賽分「條形包種茶」及「清香型球形烏龍茶」兩組進行競賽。

選手在相同的製茶環境和條件下，於取得茶菁後，依據自身累積的製茶經驗及當下的氣候狀況去斟酌與判斷萎凋、殺菁、揉捻、乾燥的每個製茶步驟的時間和程度，以傳統純手工方式製茶，需要專注且不眠不休地關注茶菁到茶乾的變化。

「力爭全國第一的最高榮譽！」嘉義縣推派9位選手均參加清香型球形烏龍茶組進行競賽，清香型球形烏龍茶組交茶成品分以球型茶為主，並依茶改場的審評標準，由茶乾外觀形狀及色澤，茶湯水色，香氣、滋味進行評鑑。

經過兩天一夜的比賽過程，嘉義縣選手不負眾望，在球形組競賽評選出冠軍1名、亞軍2名及季軍3名的名單內，由梅山鄉許峻榮勇奪冠軍，梅山鄉王宏誠榮獲亞軍，梅山鄉簡嘉慶及番路鄉黃昶升榮獲季軍，全台6名得獎者，嘉義縣占4名，成績斐然。

球形組許峻榮勇奪冠軍的茶葉，外觀圓緊呈墨綠色，水色蜜黃清澈，滋味均衡鮮甜且爽口，細緻濃稠且富餘韻感，入口時飄散著微微的蔗糖香氣，並帶有淡淡的釋迦、香蕉與水蜜桃等水果風味。