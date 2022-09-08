讓識字變有趣！ 南市不識字率降幅高於全國平均

今天是國際識讀日，台南市教育局開辦成人基本教育班及國中小補校，協助失學國民、新住民充實基本生活知能，內政部「各縣市15歲以上人口數按教育程度」統計，南市去年不識字率1.02%，較前年1.11%下降0.09%，降幅高於全國平均。

市長黃偉哲表示，國際識讀日是聯合國科教文組織所制定，目的在呼籲各國重視文盲現象，台南不識字率持續下降且降幅高於全國平均，顯示城市持續進步，努力讓市民過得更好。

教育局長鄭新輝指出，目前成人接受基本教育有兩個管道，一是成人基本教育班，目前有23所學校及東區區公所開設，主要提供不識字國民或新住民，具有聽、說、讀、寫、算能力，修滿72小時頒以結業證書；另一管道是國中小補校，現有21所國小、7所國中附設，主要提供失學國民接受義務教育，修業期滿成績及格頒以畢業證書，市民可視需求逕自向鄰近區域開班學校報名。

成人基本教育班主要加強學員對國語文識字的能力，除教材內容，並以生活環境中常見的文字為輔進行教學，讓學員可以更熟悉文字，並依學員程度調整授課內容也會配合各種重要議題，增進時事新知；另加入禪繞畫課程、歌曲教唱、書法寫字課等讓課程多元化，提升學習樂趣。