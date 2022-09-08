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嘉義民雄鄉長選局4搶1 青壯中間選民成勝選關鍵

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉長選局4搶1，登記參選分別為無黨許能通（左起）、國民黨林于玲、民進黨黃芳蘭、無黨黃嘉寬，為嘉義縣最激烈的鄉長選區。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣民雄鄉長選局4搶1，登記參選分別為無黨許能通（左起）、國民黨林于玲、民進黨黃芳蘭、無黨黃嘉寬，為嘉義縣最激烈的鄉長選區。記者呂慧瑜／翻攝

年底九合一選舉，嘉義縣民雄鄉長選局4搶1，參選人看板開戰各重要路口，登記參選分別為國民黨林于玲、民進黨黃芳蘭、無黨黃嘉寬和許能通，為嘉義縣山區鄉鎮長選局戰況最激烈區，4名參選人基本盤有重疊，地方人士說，這回青壯中間選票將成為勝選關鍵。

民雄鄉人口逾7萬人，是嘉義縣人口數第一大鄉鎮，民進黨經過初選民調，徵召縣議員黃芳蘭轉戰選鄉長；曾經是民進黨籍前縣議員黃嘉寬最先掛看板以無黨參選；林于玲因黨中央勸進後掛國民黨籍參選；許能通無黨參選，泛藍支持者占多數。

藍營林于玲擔任4屆議員，勤走地方基層實力佳，中間選民有感；綠營議員黃芳蘭、林淑完經自辦初選民調，黃勝出獲民進黨徵召參選，整合成功；前議員黃嘉寬最先表態選鄉長，強調背水一戰、沒退路，為鄉民謀福利；許能通本屆以140票敗給現任鄉長何嘉恒，直到登記前競選看板掛出，民雄鄉長選戰立即從三腳督變4搶1，也成為選戰最激烈區。

地方人士表示，民雄鄉近年外來人口增多，以青壯年人口占優勢，許能通及黃嘉寬參選，讓藍綠基本盤重疊，可見中間選民的走向會成為勝選關鍵，再從看板設計方式，推測許能通要以空戰來打選戰，搶中間選民支持，嘉義縣民雄鄉長誰將勝選，備受矚目。

2022大選 嘉義縣選舉

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