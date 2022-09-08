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今年秋月特別圓！ 雲監變賣回收品濟貧把愛送出牆外
時值中秋團圓月，雲林監獄收容人雖無法和家人團聚，但將思親之情融於月餅中，親手製作各式養生月餅，並運用平日販賣資源回收品所得基金，接濟監獄所在地的貧困人家，高牆內送出愛心，讓受惠者揪感心。
雲林監獄今天和虎尾鎮興南里辦公處合辦中秋關懷活動，發放收容人親手製作的中秋月餅及每戶兩千元慰問金給該里低收入戶。
典獄長杞炎烈指出，發放的月餅由雲監烘焙坊的收容人製作，採用健康食材，少糖、少油，並注入滿滿人情味，希望帶給貧困人家溫馨快樂的秋節。這次秋節關懷行動經費，是運用消費合作社的環保基金，主要是收容人平日垃圾分類回收，如廢紙、廢電池、寶特瓶等變賣後所得。
收容人平日小小的一個回收動作，可換成愛心，他們將更加努力做好資源分類及回收工作，幫助更多人。
「今年秋月特別圓！」里長周清石表示，中秋節家家戶戶慶團圓，感謝收容人送來的愛心，尤其收容人無法回家過節，還能捐愛心，可說比一般捐助更有意義，雲林監獄除三大節日發放救濟物品及紅包，平日也提供愛心午餐給弱勢邊緣戶，感謝獄方的善行。
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