中秋趕出貨採文蛤3工人觸電亡 南市勞工局加強勞安檢查

台南市七股區6日發生採文蛤3名工人觸電亡的不幸，勞工局表示，9日起將是中秋連假來臨，仍有工廠、餐廳、交通運輸業、外送業者、工地需持續運作及施工等，提醒切勿因趕工及疏忽而釀災，務必加強機械設備與營造工地的作業檢點及現場巡視，並落實工作場所與施工的安全管理及緊急應變措施。

勞工局長王鑫基指出，因中秋連假到來，部分業者因慶祝中秋節之用品，會有趕工或加班現象，容易疏於作業上之安全管理，造成發生人員發生意外，6日在七股區為中秋節烤肉用文蛤，發生勞工趕忙採收漁產品，移動式起重機吊掛作業的吊臂誤觸高壓電線引發感電致死及火燒車職業災害。

王鑫基提醒市民朋友應透過事前現場風險評估，強化相關安全衛生措施，加強職業衛生安全自主管理，確認各項安全措施及防災應變整備，防止災害發生。

另外交通運輸業，如有延長工時、例假彈性調整措施等，應遵守勞動基準法相關規定，對於外送作業，外送平台業者應合理派單，避免外送員因超速搶快，而影響用路人及自身安全。