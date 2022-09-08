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影／一雪最低得票率？ 黃偉哲表態有信心連任拿過半選票
國民黨台南市議員曾培雅今天議會總質詢時詢問市長黃偉哲對連任有無信心，黃偉哲表能有信心爭取連任，對於有人解讀黃偉哲得到國民黨議員的支持，黃偉哲事後受訪時表示，任何一票都是要爭取的，都不會放棄，但沒有拔椿的問題，他是「戒慎不恐懼」，努力把選戰打好。
曾培雅說，身為國民黨員，市長一定是支持國民黨市長參選人謝龍介，至於詢問黃偉哲有無信心連任之說，只是基於市政是沿續的，希望市長和他若順利連任，提出的地方建設能夠支持，包括未來科學館、特色遊戲場及爭取日本建築師安藤忠雄為台南設計兒童圖書館落腳東區。
黃偉哲說，對於議員都很尊重，很多支持者不論是眷村或一般民眾，每一票都很珍惜，但事事無絕對，連綠色也不是百分之百支持他，只是大多數的支持，因此戒慎不恐懼地努力把選戰打好。
黃偉哲透露總部是10月份才會成立，因總部開銷真的很恐怖；至於連任有無得票目標，黃偉哲說至少多1票，記者再追問，他說本屆是6位參選人，這次是5位參選人，他至少要再增加百分之10幾的選票；依照本屆黃偉哲得票率38.02%，是全台縣市長當選最低得票率，推算年底連任得票的目標就是過半百分之50以上的支持。
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