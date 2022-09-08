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台南西港黃彩好號召家族親友 贈慰問金物資給低收入戶
台南市西港區黃彩好女士號召家族親友，上午9點在西港區慶安宮發放慰問金及物資給西港區低收入戶，每戶1千元及麵食1袋，共有111戶家庭受惠。
黃彩好自民國109年起已連續3年，每年中秋節前夕都主動捐贈慰問金及物資給弱勢家庭，這次號召親友集結更多人，還有孫姪輩共襄盛舉。
區公所表示，黃彩好讓良善的美意能一代一代傳承下去，在最艱難的時刻給予弱勢家庭最實質的支援。期盼各界一起化愛為力量，為面臨困境的弱勢族群解危紓困，點亮希望。
西港區長林耿漢代表市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝黃女士及親友們發揮人飢己飢，人溺己溺的精神，對社會的付出及貢獻功不可沒，希望藉此善舉，拋磚引玉，引起更多人對公益活動的共鳴，在疫情期間幫助更多需要援助的弱勢家庭。
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