快訊

剝柚子沒洗手碰脖現詭異手印 醫：最快2個月才會消

西工遭駭 曾是殲20總設計師的母校 若真是美所為也不稀奇

衝這3國買iPhone 14！這裡便宜到賺1張廉航來回機票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南西港黃彩好號召家族親友 贈慰問金物資給低收入戶

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供
台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供

台南市西港區黃彩好女士號召家族親友，上午9點在西港區慶安宮發放慰問金及物資給西港區低收入戶，每戶1千元及麵食1袋，共有111戶家庭受惠。

黃彩好自民國109年起已連續3年，每年中秋節前夕都主動捐贈慰問金及物資給弱勢家庭，這次號召親友集結更多人，還有孫姪輩共襄盛舉。

區公所表示，黃彩好讓良善的美意能一代一代傳承下去，在最艱難的時刻給予弱勢家庭最實質的支援。期盼各界一起化愛為力量，為面臨困境的弱勢族群解危紓困，點亮希望。

西港區長林耿漢代表市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝黃女士及親友們發揮人飢己飢，人溺己溺的精神，對社會的付出及貢獻功不可沒，希望藉此善舉，拋磚引玉，引起更多人對公益活動的共鳴，在疫情期間幫助更多需要援助的弱勢家庭。

台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供
台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供
台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供
台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供
台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供
台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供
台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供
台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供
台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供
台南西港黃彩好號召家族親友，贈慰問金物資給低收入戶。圖／西港區公所提供

中秋節

延伸閱讀

漢翔公司送愛 送文旦給社會關懷機構、弱勢家庭和街友

中秋關懷獨居老人 南市藍營議員候選人提弱勢保險政見

為善不欲人知！ 台南小市民4大節日送禮助弱勢

公私協力強化社會安全網 南市府攜手教會募集5千禮物包

相關新聞

今年秋月特別圓！ 雲監變賣回收品濟貧把愛送出牆外

時值中秋團圓月，雲林監獄收容人雖無法和家人團聚，但將思親之情融於月餅中，親手製作各式養生月餅，並運用平日販賣資源回收品所...

中秋趕出貨採文蛤3工人觸電亡 南市勞工局加強勞安檢查

台南市七股區6日發生採文蛤3名工人觸電亡的不幸，勞工局表示，9日起將是中秋連假來臨，仍有工廠、餐廳、交通運輸業、外送業者...

台南西港黃彩好號召家族親友 贈慰問金物資給低收入戶

台南市西港區黃彩好女士號召家族親友，上午9點在西港區慶安宮發放慰問金及物資給西港區低收入戶，每戶1千元及麵食1袋，共有1...

台南防空避難所多在民宅？ 議員質疑空襲「躲別人家」

台南市議員林美燕今天在議質詢時表示，台海局勢緊張，但南市防空避難指引霧煞煞，防空避難指引建置在警察局官網中，但提供的防空...

中秋送暖 3千贊普品發放助弱勢

嘉義市九華山地藏庵每年農曆7月舉辦「盂蘭盆拔薦超渡暨長生消災法會」，法會結束後不少善心民眾將贊普品交由廟方濟助弱勢，這樣...

年齡不是學習障礙！ 南市樂齡師資培訓首創數位學習

台南市教育局正辦理樂齡一般講師培訓，首創全國全程使用數位學習管理系統掌握學習進度，教育局長鄭新輝說，講師年齡跨越25歲到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。