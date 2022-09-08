台南防空避難所多在民宅？ 議員質疑空襲「躲別人家」

台南市議員林美燕今天在議質詢時表示，台海局勢緊張，但南市防空避難指引霧煞煞，防空避難指引建置在警察局官網中，但提供的防空避難指引卻是滿滿問號？且不少避難場所都是民宅，空襲時真要進別人家避難嗎?又例如百貨公司中要容納近3萬人，質疑飛彈了真的要這樣躲嗎?

黃偉哲表示，在戰爭的時候，尤其空襲網路一定癱瘓，網路和手機都不會通，且人的習慣是就近找掩蔽，以俄烏戰爭為例，不要找公家機關、軍事設施、機場和港口，一定都是攻擊目標，反觀民宅比較不會被攻擊。

林美燕說這些觀念，平常就要教育從學校及社區做起，碰到事情不知如何處理，台南市有機場和港口，製造懶人包的圖卡，很快速可以找到安全避難場所。

林美燕表示，經過她調查警方是依建築物使用執照會明載是否做為防空避難場所，至於容納人數是以每人0.75 平方公尺估算，據此核算出可容納人數，許多防空疏避難處所是大樓的地下室，社區大樓的地下室平時兼作停空間使用，質疑若戰時因為無法淨空而無法提供避難、該怎麼處理。

林美燕認為，民眾對於自家社區的防空避難設備的使用時機、位置都瞭解不足，也由於之前完全從未操作過防空避難指引，對此民眾就會質疑空一旦生是否真要按圖前往避難，市府相關單位對此類的宣導不夠積極，會導致民眾不瞭解緊急避難位置並质疑各防空避難處所的空間容量和規畫的容納人數，不符合實況。

林美燕舉出台北市建置防空避難app一目了然，要求台南市政府要以能真正使用，有賴政府的監督及維護的場所作為優先避難所，以超前規畫相關管理,才能未雨綢繆，幫市民多一分準備、戰時才少一分損害。