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中秋送暖 3千贊普品發放助弱勢
嘉義市九華山地藏庵每年農曆7月舉辦「盂蘭盆拔薦超渡暨長生消災法會」，法會結束後不少善心民眾將贊普品交由廟方濟助弱勢，這樣的送暖活動已有17年，今年約有3千多份愛心贊普品，廟方與嘉義市政府上午發放給低收入戶1千242戶、邊緣戶293戶，於中秋節前夕感受到來自社會的關心與溫暖。
市長黃敏惠表示，市府社會處提供弱勢朋友的名冊，與九華山地藏庵共同努力協助有需要的好朋友，廟方提供貼心的志工服務、良好動線，加上很多善心人士特地留下贊普品，讓鄉親在中秋前夕得到溫暖的支持與照顧；市長黃敏惠表示，遇到困難只是一時，一定會有許多人跟你站在一起共度難關。
九華山地藏庵董事長黃俊森表示，今年善心人士捐贈贊普品數量約有3千多份，利用中秋前夕把社會大眾的愛心集中並回饋給需要的民眾。
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