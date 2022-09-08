中秋送暖 3千贊普品發放助弱勢

嘉義市九華山地藏庵每年農曆7月舉辦「盂蘭盆拔薦超渡暨長生消災法會」，法會結束後不少善心民眾將贊普品交由廟方濟助弱勢，這樣的送暖活動已有17年，今年約有3千多份愛心贊普品，廟方與嘉義市政府上午發放給低收入戶1千242戶、邊緣戶293戶，於中秋節前夕感受到來自社會的關心與溫暖。

市長黃敏惠表示，市府社會處提供弱勢朋友的名冊，與九華山地藏庵共同努力協助有需要的好朋友，廟方提供貼心的志工服務、良好動線，加上很多善心人士特地留下贊普品，讓鄉親在中秋前夕得到溫暖的支持與照顧；市長黃敏惠表示，遇到困難只是一時，一定會有許多人跟你站在一起共度難關。