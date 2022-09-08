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年齡不是學習障礙！ 南市樂齡師資培訓首創數位學習

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局辦理樂齡一般講師培訓，首創全國全程使用數位學習管理系統掌握學習進度。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局辦理樂齡一般講師培訓，首創全國全程使用數位學習管理系統掌握學習進度。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局正辦理樂齡一般講師培訓，首創全國全程使用數位學習管理系統掌握學習進度，教育局長鄭新輝說，講師年齡跨越25歲到72歲年齡已不是問題，培訓過後將把數位資巧用於課堂，融生命繪本、有氧舞蹈、高齡議題宣導等課程。

教育局表示，南市37行政區共設有38間樂齡學習中心，區區有學習據點，提供55歲以上樂齡學員終身學習機會。南市樂齡更獲天下雜誌評比樂齡文教力6都第2，並且入圍衛生福利部「111年台灣健康城市暨高齡友善城市創新獎」第3階段評選。樂齡講師培訓今年邁入第3年，也持續創新，導入數位學習，運用雲端教室提升樂齡講師資訊力。

鄭新輝說，南市領先全台，把數位引入樂齡講師培訓，參與這次培訓的樂齡講師相當踴躍，年齡從25歲到72歲，除了一起坐在教室中完成實體課程之外，參訓講師都加入「雲端教室」，使用數位學習管理系統「Google Classroom」進行視訊課程、下載課程講義及繳交作業，並透過多元的學習方式，厚植樂齡講師的專業實力 。

南市受過培訓的樂齡師資共190人，約占全國領有證書講師的1/5，師資數量全國第一。鄭新輝說，這次參訓的講師各有所長，各個都「斜槓」，包含學校護理師、餐廳廚師、房屋仲介等，所授課程從靜態到動態，有吃有玩有動；其中已70多歲的參訓講師林阿葉，用電腦打打了7頁的學習心得，展現學習力，年齡不是數位學習的障礙。

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