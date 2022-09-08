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秋節連假 公路總局五工處公布雲嘉南易壅塞及施工路段

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
因應秋節連假，民眾前往阿里山森林遊樂區、太平雲梯及布袋漁市場等熱門觀光景點人潮眾多，嘉縣警局加強交通疏導管制。圖／嘉縣警局提供
因應秋節連假，民眾前往阿里山森林遊樂區、太平雲梯及布袋漁市場等熱門觀光景點人潮眾多，嘉縣警局加強交通疏導管制。圖／嘉縣警局提供

中秋連假明天登場，公路總局第五區養護工程處公布雲嘉南區易壅塞路段及施工改道，配合縣市府、警方及風景區管理處規畫疏運措施。

五工處說，請注意避開台18線阿里山公路中埔路段（10、11日上午11點到中午12點、下午4點到5點），以及台86線歸仁至關廟路段車多尖峰時段（今天下午4點到6點、9日至11日上午10點到下午1點），或行駛替代路線避開壅塞路段。

鄰近觀光景點、連假期間尚有部分施工區域無法恢復，包含北門「台61線王爺港橋改善工程」、阿里山「台18線76Ｋ明隧道新建工程」等，請行經該路段配合交通管制減速行駛。連假出遊，請做好行前規畫及防疫措施，可至智慧化省道即時資訊服務網（https:/ /168.thb.gov.tw/）、下載幸福公路APP或撥打用路人服務專線0800-231-035查詢省道即時路況。

因應連假前往阿里山森林遊樂區、太平雲梯及布袋漁市場等熱門觀光景點人潮眾多，嘉警建議民眾多搭乘大眾運輸接駁前往或選擇行駛替代道路，縮短路程等待時間。

高鐵嘉義站實施上、下客分流，搭乘高鐵旅客由高鐵西路下車進站，出站旅客由保鐵五路等候BRT公車或親友接送，附設停車場臨停30 分鐘免費，可多加利用。

水公司為避免遊客前往仁義潭水庫周邊燃放煙火、烤肉，造成火警及汙染水源，明後天下午6點到晚間10點管制車輛進入環潭道路 (仁義潭管理站前圓環至大壩壩首段)，請民眾行經該路段時配合管制人員指揮。

因應秋節連假，民眾前往阿里山森林遊樂區、太平雲梯及布袋漁市場等熱門觀光景點人潮眾多，嘉縣警局加強交通疏導管制。圖／嘉縣警局提供
因應秋節連假，民眾前往阿里山森林遊樂區、太平雲梯及布袋漁市場等熱門觀光景點人潮眾多，嘉縣警局加強交通疏導管制。圖／嘉縣警局提供

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