影／紅衣人快閃歸仁夜市 迺夜市民眾學會心肺復甦術

昨晚歸仁仁壽宮夜市突然出現了一群「紅衣人」，瞬間引起了到夜市來採買民眾的目光，這群來自台南消防局第五大隊保西分隊的警義消，有人手裡拿著住警器、有人拿著安妮、有人拿著探照燈，現場直接擺攤教導民眾學習心肺復甦術，民眾直說，迺夜市還學會心肺復甦術，賺到了。

第五大隊保西分隊指出，快閃仁壽宮夜市計畫，除了宣導民眾居家安裝住警器的重要，更希望民眾能現場學會CPR，以應不時之需。

這群警義消直接在現場擺攤教學，拿著安妮教起了CPR，消防人員說，遇到心肺功能停止的人該如何處置，記得簡單口訣「叫叫壓電」：叫(叫喚病患看有無適當呼吸)；叫(求救、打119、找AED)；壓(如何壓胸)；電(如何使用AED)。

消防人員說，也讓家長和小朋友知道如何在報案的時候提供正確的資訊，119指揮中心如得知病人為心肺功能停止，會如何在線上指導民眾執行CPR。如發現周遭有民眾倒地的同時，即能在第一時間提供救援服務，直到消防局救護人員前來接手，提升心臟停止民眾存活率。

消防局長李明峯表示，中秋佳節團圓期間，民眾在家烤肉之後務必確認火源已經完全熄滅方可收拾丟棄，因為火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。