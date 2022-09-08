影／紅衣人快閃歸仁夜市 迺夜市民眾學會心肺復甦術
昨晚歸仁仁壽宮夜市突然出現了一群「紅衣人」，瞬間引起了到夜市來採買民眾的目光，這群來自台南消防局第五大隊保西分隊的警義消，有人手裡拿著住警器、有人拿著安妮、有人拿著探照燈，現場直接擺攤教導民眾學習心肺復甦術，民眾直說，迺夜市還學會心肺復甦術，賺到了。
第五大隊保西分隊指出，快閃仁壽宮夜市計畫，除了宣導民眾居家安裝住警器的重要，更希望民眾能現場學會CPR，以應不時之需。
這群警義消直接在現場擺攤教學，拿著安妮教起了CPR，消防人員說，遇到心肺功能停止的人該如何處置，記得簡單口訣「叫叫壓電」：叫(叫喚病患看有無適當呼吸)；叫(求救、打119、找AED)；壓(如何壓胸)；電(如何使用AED)。
消防人員說，也讓家長和小朋友知道如何在報案的時候提供正確的資訊，119指揮中心如得知病人為心肺功能停止，會如何在線上指導民眾執行CPR。如發現周遭有民眾倒地的同時，即能在第一時間提供救援服務，直到消防局救護人員前來接手，提升心臟停止民眾存活率。
消防局長李明峯表示，中秋佳節團圓期間，民眾在家烤肉之後務必確認火源已經完全熄滅方可收拾丟棄，因為火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。
家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火勢擴大前偵知火災，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失。
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