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影／紅衣人快閃歸仁夜市 迺夜市民眾學會心肺復甦術

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
警義消直接在現場擺攤教學，拿著安妮教起了CPR，消防人員說，遇到心肺功能停止的人該如何處置，記得簡單口訣「叫叫壓電」。記者邵心杰／翻攝
警義消直接在現場擺攤教學，拿著安妮教起了CPR，消防人員說，遇到心肺功能停止的人該如何處置，記得簡單口訣「叫叫壓電」。記者邵心杰／翻攝

昨晚歸仁仁壽宮夜市突然出現了一群「紅衣人」，瞬間引起了到夜市來採買民眾的目光，這群來自台南消防局第五大隊保西分隊的警義消，有人手裡拿著住警器、有人拿著安妮、有人拿著探照燈，現場直接擺攤教導民眾學習心肺復甦術，民眾直說，迺夜市還學會心肺復甦術，賺到了。

第五大隊保西分隊指出，快閃仁壽宮夜市計畫，除了宣導民眾居家安裝住警器的重要，更希望民眾能現場學會CPR，以應不時之需。

這群警義消直接在現場擺攤教學，拿著安妮教起了CPR，消防人員說，遇到心肺功能停止的人該如何處置，記得簡單口訣「叫叫壓電」：叫(叫喚病患看有無適當呼吸)；叫(求救、打119、找AED)；壓(如何壓胸)；電(如何使用AED)。

消防人員說，也讓家長和小朋友知道如何在報案的時候提供正確的資訊，119指揮中心如得知病人為心肺功能停止，會如何在線上指導民眾執行CPR。如發現周遭有民眾倒地的同時，即能在第一時間提供救援服務，直到消防局救護人員前來接手，提升心臟停止民眾存活率。

消防局長李明峯表示，中秋佳節團圓期間，民眾在家烤肉之後務必確認火源已經完全熄滅方可收拾丟棄，因為火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。

家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火勢擴大前偵知火災，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失。

消防局第五大隊保西分隊保西分隊現場直接擺攤教導民眾學習心肺復甦術，民眾直說，迺夜市還學會心肺復甦術，賺到了。記者邵心杰／翻攝
消防局第五大隊保西分隊保西分隊現場直接擺攤教導民眾學習心肺復甦術，民眾直說，迺夜市還學會心肺復甦術，賺到了。記者邵心杰／翻攝
消防局指出，如發現周遭有民眾倒地的同時，即能在第一時間提供救援服務，直到消防局救護人員前來接手，提升心臟停止民眾存活率。記者邵心杰／翻攝
消防局指出，如發現周遭有民眾倒地的同時，即能在第一時間提供救援服務，直到消防局救護人員前來接手，提升心臟停止民眾存活率。記者邵心杰／翻攝

夜市 火災 CPR

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