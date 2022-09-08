耐斯集團陳哲芳辭世保留總裁榮銜 陳鏡仁擔任集團會長

耐斯集團總裁陳哲芳去年10月31日辭世，享壽81歲，今年元月8日在雲林縣和園會館公祭，集團大家長遽逝，經營方向及高層領導，受廣大股東及外界關注，副總裁陳鏡仁說，集團保留總裁職位榮銜，由他擔任集團首任會長。

陳鏡仁說，四哥陳哲芳是集團大家長，集團由七房兄弟共治，「和為貴、孝為先」是父親遺訓，也是企業文化、核心精神，總裁是集團大家長，集團由七房兄弟共治，保留總裁職位榮銜，參照日本商社組織模式，由他擔任會長，遇集團重大決策，由他召集開會討論。

耐斯集團母公司耐斯公司股票未上市，旗下愛之味及劍湖山世界股票上市，陳哲芳辭世，愛之味、劍湖山股票變動不大，因陳哲芳是集團大家長，掌控集團經營大權及經營方向，陳哲芳生前完成第二代接班布局，集團經營受關注。

耐斯集團現由90多歲大哥陳鏡潭（愛之味中央健康科學研究院院長）、張志毓（二哥張鏡琳兒子、台灣新日化公司董事長）、陳志鴻（三哥陳鏡村長子、耐斯集團執行長）、陳鏡仁（耐斯集團副總裁）、陳鏡堯（愛之味公司總顧問、青輔會前主委陳以真父親）、陳鏡亮（耐斯公司總經理），以及陳哲芳三位兒子等共7房共治。

陳哲芳與胞兄陳鏡村共同創立耐斯企業集團、愛之味食品生技集團、劍湖山休閒集團，建立跨日用品業、食品業及休閒產業集團，陳哲芳三位兒子都是海外名校碩士博士，無人機大廠雷虎科技董事長陳冠如，是陳哲芳的次子，雷虎加入無人機國家隊，進駐嘉縣，張志毓做產品銷售，投入綠能及充電站，擴大集團發展布局。