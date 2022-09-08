快訊

F-35戰機內含「未授權中國材料」！美國防部：暫停交付

iPhone 14漲價免驚！蘋果3款舊機最高跳水6千元 mini還賣？

一張圖看懂中秋節連假天氣 氣象局：往南賞月條件越好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耐斯集團陳哲芳辭世保留總裁榮銜 陳鏡仁擔任集團會長

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
耐斯集團總裁陳哲芳辭世保留總裁榮銜，副總裁陳鏡仁轉任集團會長。圖／聯合報資料照片
耐斯集團總裁陳哲芳辭世保留總裁榮銜，副總裁陳鏡仁轉任集團會長。圖／聯合報資料照片

耐斯集團總裁陳哲芳去年10月31日辭世，享壽81歲，今年元月8日在雲林縣和園會館公祭，集團大家長遽逝，經營方向及高層領導，受廣大股東及外界關注，副總裁陳鏡仁說，集團保留總裁職位榮銜，由他擔任集團首任會長。

陳鏡仁說，四哥陳哲芳是集團大家長，集團由七房兄弟共治，「和為貴、孝為先」是父親遺訓，也是企業文化、核心精神，總裁是集團大家長，集團由七房兄弟共治，保留總裁職位榮銜，參照日本商社組織模式，由他擔任會長，遇集團重大決策，由他召集開會討論。

耐斯集團母公司耐斯公司股票未上市，旗下愛之味及劍湖山世界股票上市，陳哲芳辭世，愛之味、劍湖山股票變動不大，因陳哲芳是集團大家長，掌控集團經營大權及經營方向，陳哲芳生前完成第二代接班布局，集團經營受關注。

耐斯集團現由90多歲大哥陳鏡潭（愛之味中央健康科學研究院院長）、張志毓（二哥張鏡琳兒子、台灣新日化公司董事長）、陳志鴻（三哥陳鏡村長子、耐斯集團執行長）、陳鏡仁（耐斯集團副總裁）、陳鏡堯（愛之味公司總顧問、青輔會前主委陳以真父親）、陳鏡亮（耐斯公司總經理），以及陳哲芳三位兒子等共7房共治。

陳哲芳與胞兄陳鏡村共同創立耐斯企業集團、愛之味食品生技集團、劍湖山休閒集團，建立跨日用品業、食品業及休閒產業集團，陳哲芳三位兒子都是海外名校碩士博士，無人機大廠雷虎科技董事長陳冠如，是陳哲芳的次子，雷虎加入無人機國家隊，進駐嘉縣，張志毓做產品銷售，投入綠能及充電站，擴大集團發展布局。

劍湖山世界 陳以真

延伸閱讀

金門星光節 600架無人機燈光秀8日起登場

衛星＋無人機馳援 空拍四川地震災區影像救災

蜂眼雷達前推外島反無人機 陸軍採購備份零件維持運作

桃機無人機防制系統拖3年未建置 立委轟還要等多久

相關新聞

影／紅衣人快閃歸仁夜市 迺夜市民眾學會心肺復甦術

昨晚歸仁仁壽宮夜市突然出現了一群「紅衣人」，瞬間引起了到夜市來採買民眾的目光，這群來自台南消防局第五大隊保西分隊的警義消...

耐斯集團陳哲芳辭世保留總裁榮銜 陳鏡仁擔任集團會長

耐斯集團總裁陳哲芳去年10月31日辭世，享壽81歲，今年元月8日在雲林縣和園會館公祭，集團大家長遽逝，經營方向及高層領導...

影／迎秋節 全台最大水牛公園電車充電站推公益投幣便當

明天秋節連假，嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，向縣府承租太保市水牛公園賣場大樓，設立全台最大的電動汽車...

米奇遊台南 安平看得到

迪士尼人氣角色米奇與好朋友CHILL遊台南，從9月9日至10月30日，漂游在台南安平遊憩碼頭水域及廣場，台南觀旅局昨在台...

環盟公布 永續環境台南第一

台灣環境保護聯盟公布去年各縣市政府永續環境施政表現，台南獲全台第一，市長黃偉哲感謝環盟對永續發展的重視，市府也用環盟指標...

台南停車場收費亂 民怨停車天價

台南天價停車費引發民怨，有人在民營停車場停不到1天被收費1800元，議員昨質詢時指全市前10大高費率停車場集中在中西、東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。