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影／迎秋節 全台最大水牛公園電車充電站推公益投幣便當

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，向縣府承租太保市水牛公園賣場大樓，設立全台最大的電動汽車充電站，為迎接秋節返鄉出遊車主，推出公益投幣便當。記者魯永明／攝影
台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，向縣府承租太保市水牛公園賣場大樓，設立全台最大的電動汽車充電站，為迎接秋節返鄉出遊車主，推出公益投幣便當。記者魯永明／攝影

明天秋節連假，嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，向縣府承租太保市水牛公園賣場大樓，設立全台最大的電動汽車充電站，為迎接返鄉出遊車主，推出公益投幣便當機，讓等待充電車主享用熱騰騰便當，響應節能又做愛心公益，一舉兩得。

「用愛加溫，傳送正能量！」新日化兼水牛厝公司董事長張志毓說，水牛厝與投幣式便當機的好食機攜手，推公益便當，車主等待充飽電時間，投幣買美食便當，買1個蔬食便當，水牛厝捐10元，好食機捐1%，共同捐做顧老扶　幼公益。

張志毓表示，便當投幣機下午2點停售，未售完便當還在嘗鮮期，由員工分送獨居老人，加熱當晚餐食用，節能做愛心，獨居老人中午在老人食堂用餐，晚餐有愛心便當。

水牛公園充電站1月27日開幕啟用，共有17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁，將增設4支通用型充電椿，合計23座直流快速充電樁，成為全台最大電車充電站，位在中山高嘉義交流道下，方便車主回嘉，以及南北往返充電需求。

縣府興建水牛公園，閒置荒廢，縣府爭取中央補助1500萬元整修完成，2019年賣場大樓招標，由新日化公司得標，成立水牛厝公司經營，在公園廣場停車場設設置電動車充電站，充電快速，成為車友熱門超充站。

陳姓特斯拉車主說，超充站V3充電樁有250Ｋ電力，讓充電能量提升，充到飽時間，只需30至40分，過去充電站不普及，長途開車有里程的焦慮感，有了交通便利水牛公園超充站，方便返鄉及 環島南來北往，還能帶動消費經濟及觀光發展。

台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，向縣府承租太保市水牛公園賣場大樓，設立全台最大的電動汽車充電站。記者魯永明／攝影
台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，向縣府承租太保市水牛公園賣場大樓，設立全台最大的電動汽車充電站。記者魯永明／攝影
台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，向縣府承租太保市水牛公園賣場大樓，設立全台最大的電動汽車充電站，為迎接秋節返鄉出遊車主，推出公益投幣便當。記者魯永明／攝影
台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，向縣府承租太保市水牛公園賣場大樓，設立全台最大的電動汽車充電站，為迎接秋節返鄉出遊車主，推出公益投幣便當。記者魯永明／攝影
台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，向縣府承租太保市水牛公園賣場大樓，設立全台最大的電動汽車充電站。記者魯永明／攝影
台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，向縣府承租太保市水牛公園賣場大樓，設立全台最大的電動汽車充電站。記者魯永明／攝影

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