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月圓人圓事事圓 九華山地藏庵贊普功德結善緣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市九華山地藏庵明天將於廟前廣場舉辦「贊普品發放活動」濟助弱勢。圖／本報資料照片
嘉義市九華山地藏庵明天將於廟前廣場舉辦「贊普品發放活動」濟助弱勢。圖／本報資料照片

嘉義市九華山地藏庵每年農曆7月底為期4天的「盂蘭盆拔薦超渡暨長生消災法會」吸引全國各界信眾參與，每年參加放焰口普施法會的信眾自發捐輸贊普品，委請地藏庵佈施捐助弱勢，至今已有17年。今年「贊普品發放活動」將於明天上午8時30分起至下午5時，於地藏庵廟前廣場發放。

九華山地藏庵表示，法會期間彙集來自十方大德的贊普物資包括，日常食品（油、鹽、糖、醬油、麵、罐頭、飲料及餅乾）贊普品2千800份，贊普白米1萬7千400公斤，預計發放給嘉義市低收入戶1千242戶、邊緣戶239戶，共計1千481戶，以及嘉義縣、市育幼院、教養院及弱勢社福團體等逾60家機構。贊普品發放當日，嘉義市西區衛生所亦在現場提供C肝篩檢服務。

廟方表示，九華山地藏庵近日在內政部宗教團體表揚大會中，獲頒宗教公益深耕獎，做為嘉義地區的主要公益據點，弘揚地藏菩薩救苦救難、濟助弱勢之精神，贊普物資發放活動已邁入第17個年頭，在中秋佳節前夕，與各位善信大德一起幫助需要幫助的人，彙集十方大德的愛心，讓這股善循環力在幸福城市綿延不絕，讓全台的「嘉己人」共享這份獨有的人情味與利他的榮譽感。

嘉義 法會 衛生所

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