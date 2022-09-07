不限中秋 麻豆紅文旦紅色果肉討喜

即將過中秋，應景麻豆文旦近來出貨暴增，而此時也是麻豆紅文旦採收期，麻豆農會今天下午舉辦行銷推廣紅文旦，法務部新北、花蓮地檢署也來參訪紅柚園，現買免運費，更享受採果樂趣。

麻豆紅文旦栽種面積約100 公頃，每台斤約80至100元間，農會今天在麻豆區北勢里融穎芳香果園舉辦行銷推廣活動，出席的農糧署副署長姚志旺說，麻豆紅柚風味和品質佳，且品嘗也不限中秋，建議消費者除採買文旦，可多購買準備1箱紅柚，送禮自用兩相宜。

與會的農糧署南區分署長羅正宗也表示，紅文旦紅色果肉富有高的營養成分和抗氧化，肉質軟Q多汁，現在品嘗正是時候，他還教導檢察官們如何採收紅柚，多名檢察官也難得享受田間採果悠閒。