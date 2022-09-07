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雲林3民代未戴口罩逐桌敬酒 衛生局將開罰

中央社／ 雲林縣7日電

雲林縣議員廖郁賢、鍾明馨及斗六市民代表曾博鴻日前參加莿桐鄉內一間廟宇餐會，未落實全程配戴口罩且逐桌敬酒，違反防疫規定；雲林縣衛生局表示，違者可依傳染病防治法開罰。

廖郁賢、鍾明馨和曾博鴻在3日參加莿桐鄉甘厝村廟宇餐會，不僅未戴口罩並逐桌敬茶敬酒，違反防疫規定，有民眾投訴憂心民代成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情破口。

廖郁賢在臉書（Facebook）貼文回應，當天現場氣氛熱絡，鄉親熱情拉她手過去坐，親切邀約喝茶，這才把口罩拉下來敬茶，不慎違反防疫規定，純屬無心之過，日後與民眾互動將更注意。鍾明馨與曾博鴻接受媒體訪問也說，民眾盛情難卻，才不小心違規。

雲林縣衛生局長曾春美今天接受電訪時表示，近期有民眾投訴，參加廟宇聚會發現有人違反現行相關防疫規定，未落實全程配戴口罩且逐桌敬酒。

雲林縣衛生局提醒民眾，聚會務必落實相關防疫規範，包括勤洗手、外出時全程配戴口罩，除有飲食需求、拍照、運動等可暫免配戴口罩，另營業場所/公共場域/休閒娛樂場所/宗教祭祀場所/餐飲場所，應落實體溫量測、員工健康管理、加強環境清消、並不得逐桌敬酒、敬茶。

雲林縣衛生局呼籲民眾遵守相關防疫規定，違反者將依傳染病防治法處新台幣3000元以上至1萬5000元以下罰緩。

衛生局 口罩 雲林

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