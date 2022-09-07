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南市府硬起來！後巷違建影響汙水接管 限7天至14天改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區惠安街違建拆除。圖／水利局提供
台南市安南區惠安街違建拆除。圖／水利局提供

台南安南區因違建問題無法排除，導致後巷汙水用戶接管工程延宕，議員要求市府解決，水利局表示，已和工務局協調好配合汙水工程辦理建拆除作業，自拆率5成以上的後巷，未配合拆除的住戶將由工務局開立14至7天的限期改善函及處分書，今年已處理537戶，開立限改函66戶、處分書12戶、強制拆除計7戶，後巷違建排除後已累計接管2460戶，會加速推動。

台南市議員黃麗今在議會質詢時指有接到民眾陳情，安南區汙水接管因違建延宕 ，工務局和水利局誰該負責？到底是水利局用下水道法，還是工務局要拆違建，應適時通知民眾在期限內盡快完成。現在是民眾自拆後閒置幾個月無法完工，影響達993戶。

水利局表示為加速排除汙水用戶接管後巷施工障礙，今年4月與工務局協調會議討論精進作為，同一後巷住戶自拆(或空間足夠)達50%以上，工務局就尚未自拆(或空間不足)住戶，發函違章建築限期改善，期限14天。同一後巷住戶自拆(或空間足夠)達80%以上，工務局就尚未自拆(或空間不足)住戶，開立處分書限期改善，期限7天，處分屆期未改善者，則進行強制拆除作業。

水利局說會與工務局持續排除後巷施工障礙，由水利局管控列管案件限期改善時程，屆期未改善即通知工務局進行後續處份及強制拆除作業，待後巷施工障礙排除後，就通知廠商在10日內進場施工，60日內完成用戶接管作業。

水利局 違建 議員

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