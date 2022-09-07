國民黨送暖弱勢 南市主委：民進黨做不到讓謝龍介來做

國民黨身心障礙者保護基金會關懷身障團體，台南市黨部二組總幹事黃瑞坤今天代表基金會董事長朱立倫，捐贈愛心月餅給德蘭啟智中心、瑞復啟智中心、蘆葦啟智中心、伯利恆基金會，希望陪伴弱勢團體過中秋慶佳節。

市黨部主委林進旺表示，每逢佳節倍思親，透過彼此的關懷，才能發揮拋磚引玉的效用，讓社會更加和諧。他批到政府的不作為，不管是關懷65歲以上老人健保補助、國中小學生營養午餐及婦女生育補助，都不如其他五都。

林進旺質疑，6都皆有財政壓力，但為何其他5都做得到，台南卻無法做到？如果民進黨的台南市長一直做不到，那就換謝龍介來做看看。

林進旺說，鑑於國內本土疫情再次升溫，市黨部除代表基金會致送月餅外，同時也加贈各社福機構2千個口罩，希望以實際行動的力量集合出更大的能量，讓更多人一起為弱勢團體做更多事情，幫助需要幫助的弱勢團體，一起挺過疫情，讓愛繼續在社會傳承下去。