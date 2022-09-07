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科技管理！芬蘭財政部資深顧問參訪大台南智慧交通中心

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
芬蘭財政部資深顧問Teppo Turkki拜會觀摩大台南智慧交通中心。圖／台南市交通局提供
芬蘭財政部資深顧問Teppo Turkki拜會觀摩大台南智慧交通中心。圖／台南市交通局提供

芬蘭財政部資深顧問Teppo Turkki訪台，今天蒞臨台南市觀摩「大台南智慧交通中心」，互相交流辦理智慧交通相關業務的成果與經驗，從中分享學習各自應用先進技術解決交通問題的作為。

市府研考會主委戴偉峻表示，芬蘭財政部資深顧問Teppo Turkki曾任駐台代表，其主責極光人工智慧（Aurora AI Programme）計畫推動國際合作，該計畫現階段著重於建立公、私部門合作網絡及經驗分享，希望拜會台南市政府交流並了解台南智慧城市AI創新案例及發展現況。

戴偉峻指出，市長黃偉哲就任以來，一向重視智慧城市發展，致力運用先進科技將古都智慧化，台南市已全方面應用資通訊科技（Information and Communication Technology，ICT）來強化交通管理、治安維護、災害應變等工作，大台南智慧交通中心是台南市推動智慧化城市管理交通的最佳利器，市府發揮整合這些建設的最大效益，融入市民的交通和生活。

交通局長王銘德表示，台南市交通局已廣泛運用AI科技於智慧交通，建置AI影像辨識管理平台，運用各類影像來源，包括介接既有CCTV與無人機空拍影像等，可監控通勤時間重現性壅塞與臨時性大型活動疏導，並結合AI人工智慧、深度學習等辨識技術，同時蒐集包括車流參數、軌跡等各項交通資料，並將資訊回傳至大台南智慧交通中心，研擬更全面之智慧化交通管制策略，進而提升道路使用效率及安全。

Teppo Turkki表示，非常榮幸能藉由本次訪台的機會與台南市政府交流。極光人工智慧（Aurora AI Programme）計畫強調以人為本的需求導向規畫，期盼透過AI大數據與先進科技，運用公私協力的方式，務實地發展貼近人類生活的智慧城市模式，對於台南市文化古都融合智慧科技的管理模式印象深刻。

王銘德指出，感謝Teppo Turkki對台南智慧交通的肯定，雙方交換意見熱絡，針對緊急車輛優先號誌、整合交通資訊內容應用等議題進行相關討論，達到智慧科技共享的目的，雙方也期待彼此能更加精進，繼續為優質、人本的交通運輸環境努力。

台南 AI 極光

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