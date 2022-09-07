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中秋連假來嘉義親山 新手入門7條步道健康走

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣低難度7步道之1的迷糊步道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣低難度7步道之1的迷糊步道。圖／嘉義縣政府提供

中秋連假來嘉走步道，嘉義縣有7條低難度步道，適合新手入門健康走，不論是大人、小孩還是長輩都能輕鬆征服，縣長翁章梁表示，用最沒有壓力的心情感受嘉義的山之美！但山區午後多雷陣雨，建議上午健走最佳，安全優先。

嘉義縣山區難度低，卻可賞瀑布、茶園及山景的7條步道有「太興飛瀑步道」、「太興岩步道」、「石棹步道群」、「二尖山步道」、「迷糊步道」、「二延平步道」及「頂湖步道」，這幾條都輕鬆好走，適合親子家族一起健行去。

中秋時段嘉義縣每年秋季上演的生態奇景「萬鷺朝鳳」，就在「太興飛瀑步道」附近的太興村，可見一批批黃頭鷺將飛進太興村山谷空中，成小白龍現身的遷徙大秀。

太興社區發展協會也有推出茶席體驗，能自己泡茶或預約泡茶師，遊客可以撥打05-2571366、0933-356466，就能在山谷中品茶，還有機會一睹黃頭鷺遷徙秀。

文觀局長許有仁表示，近期挑戰兩次「青年嶺步道」，可將平日累積的疲憊隨著汗水一起揮灑，鼓勵遊客們利用假日到步道走走，絕對是消除疲勞的另一種解方，也提醒遊客外出旅遊仍須注意防疫安全。

嘉義縣梅山鄉低難度步道太興飛瀑步道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉低難度步道太興飛瀑步道。圖／嘉義縣政府提供
中秋時段嘉義縣每年秋季上演的生態奇景「萬鷺朝鳳」就在「太興飛瀑步道」附近的太興村。圖／嘉義縣政府提供
中秋時段嘉義縣每年秋季上演的生態奇景「萬鷺朝鳳」就在「太興飛瀑步道」附近的太興村。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 中秋 翁章梁

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