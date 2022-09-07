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台南好物加碼行銷 歷經三年再攻加拿大市場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南好物加碼行銷， 歷經三年再攻加拿大市場今下午裝櫃。記者謝進盛／攝影
台南好物加碼行銷， 歷經三年再攻加拿大市場今下午裝櫃。記者謝進盛／攝影

台南優質農特產品再度進攻加拿大；今下午在麻豆冠南生物科技公司將麻豆文旦、鹽水意麵等裝櫃，預訂下月下旬將在加拿大舉辦「台南周」拓銷活動，這也是歷經3年再度大動作拓展加國市場。

台南市長黃偉哲出席農業局下午舉辦的「南得極品 邁向全球-台南農產國際啟航」記者會，為此次媒合加拿大超市通路採購文旦及農產加工品見證出口啟運典禮。與會農委會國際處副處長林志鴻說，台灣農特產品近年來在加國市場異軍突起，往年成長率約2%，今年1至7月已較去年同期成長24%，貿易金額逾8200萬元。

黃偉哲表示，本次封櫃啟運約5公噸麻豆文旦，加拿大買主在中秋節前後配合國際航班出口台南農產品及農產加工食品出口超過5個貨櫃，除麻豆文旦，還包括番石榴、火龍果、綠竹筍、蓮子、絲瓜、龍眼以及新市茶豆香酥、毛豆拌麵、善化芝麻伴麵、麻豆柚子蔘、鹽水意麵、番茄乾、關廟麵、芭樂乾、台南越光米、金磚米、黑豆、牛蒡茶、冷凍地瓜等超過27噸農產品，均為知名台南物產。

出口貨櫃到港後，預訂10月下旬將在加拿大舉辦「台南周」拓銷活動，將是台灣整合行銷農產品最多商品的一場海外行銷活動。

農業局長李建裕表示，全球受疫情影響，全球經濟受通貨膨漲影響，外銷亦受航班延誤、成本增高，貿易風險也大幅提升，此次推出文旦及相關加工品等耐運儲商品，以符合加拿大消費者需求，尤以加工果乾、米、麵條食品、地瓜、特色飲品等商品，均為疫情期間及後疫情時代，銷量倍增的商品，

台南好物加碼行銷， 歷經三年再攻加拿大市場今下午裝櫃。記者謝進盛／攝影
台南好物加碼行銷， 歷經三年再攻加拿大市場今下午裝櫃。記者謝進盛／攝影
台南好物加碼行銷， 歷經三年再攻加拿大市場今下午裝櫃。記者謝進盛／攝影
台南好物加碼行銷， 歷經三年再攻加拿大市場今下午裝櫃。記者謝進盛／攝影
台南好物加碼行銷， 歷經三年再攻加拿大市場今下午裝櫃。記者謝進盛／攝影
台南好物加碼行銷， 歷經三年再攻加拿大市場今下午裝櫃。記者謝進盛／攝影

台南市長 加拿大 文旦

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