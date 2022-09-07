虎尾鎮歡慶中秋節 舉辦中秋晚會、剝文旦比賽拿獎金

雲林縣虎尾鎮公所9月9日將在涌翠閣前舉辦「花好月圓、虎尾慶中秋」活動，今年有最受歡迎的剝文旦比賽， 提供豐厚獎金吸引各路好手報名，中秋晚會還有抽獎活動，最大獎是70吋液晶電視；即日起至10月22日，縣定古蹟虎尾涌翠閣也展出「陳文雄拇指推畫展」，讓大家在中秋佳節期間享受藝文薰陶。

副縣長謝淑亞說，涌翠閣是百年歷史建築，也是雲林縣的縣定古蹟，今年虎尾鎮公所很用心，除了舉辦中秋節晚會外，還設置趣味爬牆老虎意象，供遊客打卡拍照留念，白天日式建築欣賞及看畫展，入夜後體驗涌翠閣燈光藝術，享受浪漫夜晚。

虎尾鎮長丁學忠說，原訂9月3日開展的陳文雄拇指推畫展，因颱風關係延至今天開展，與中秋晚會同時宣傳，展期從今天開始到10月22日，活動期間在涌翠閣前，9月9日下午6點30分至9點30分舉辦中秋晚會，邀請鄉親剝文旦拿獎金，還有70寸液晶螢幕等抽獎好禮，9月10日也有著色帆布DIY體驗活動，歡迎大家到虎尾度過歡樂中秋節。