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台南財政稅務局獲財政部「疏減訟源績效類」直轄市優等
台南市財政稅務局最近獲得財政部頒發110年度稽徵業務考核「疏減訟源績效類」直轄市組優等獎，財稅局昨天在市政會議上獻獎，市長黃偉哲肯定財稅局長陳柏誠與全體同仁的努力，並期勉持續精進各項稅務服務，讓市民有感。
台南市財稅局表示，近期精進多項便民服務措施，包括全國首創於網站擴增「南市個人戶籍地租稅優惠查詢」及「使用牌照稅待繳及預估款項線上查詢」等服務，並於總、分局設置7位納稅者權利保護官，建立溝通協調及救濟諮詢管道，有效解決稅務紛爭，為市民做好權益把關。
此外，運用多元管道積極宣導稅務資訊，除辦理實體活動宣導外，另因應疫情開辦視訊租稅講座等，讓租稅訊息普及一般市民。
陳柏誠表示，稅捐稽徵業務能獲得財政部肯定，是因該局以數位、創新及主動服務為核心價值，並落實市長黃偉哲「簡政便民」、「做得更好」的施政理念，未來除了維護租稅公平外，將繼續深入瞭解民眾需求，運用智能科技提供更精進主動服務措施，保護納稅民眾權益。
財稅局指出，財政部每年考核稅務機關之稅捐徵收工作，台南市於「疏減訟源績效類」考評，繼109年度的亮眼成績，110年度再度獲評直轄市組優等肯定，顯示財稅局於「納稅者權利保護」及「租稅教育及宣導」等攸關維護納稅人權益之業務推動上，深獲財政部肯定。
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