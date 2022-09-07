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強強聯手 嘉縣消防局護理師、朴子分隊獲全國救護殊榮
嘉義縣消防局緊急救護科護理師蔡孟學，榮獲消防署110年績優救護人員生命捕手全國乙組第1名；朴子分隊榮獲救護績優團體組，昨天接受消防署長蕭煥章頒獎表揚。朴子分隊分隊長蔡紹文、隊員陳永青、戴重正、陳建宏、林俞昕、吳承盈及緊急救護科技佐高健豪代表受獎。
消防局統計，救護出勤從1992年3千多件，增到2021年2萬4千多件，蔡孟學在指揮中心擔任護理師8年，負責受理緊急救護案件、辨識OHCA患者及線上指導CPR，線上指導個案117次，表現優異。
消防局第一大隊朴子分隊2018年至2021年，急救成功存活22件，其中隊員陳建宏2020年在全國呼吸道插管暨CPR+AED競賽獲優等，同年獲選全國績優救護人員獎。20210年分隊同仁組隊，在消防局醫療指導醫師侯鐘閎主任指導，參加台灣災難醫療隊發展協會辦理「第一線應變人員大量傷患技能競賽」，勇奪Ｂ組（全國13組警消組）第1名。
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