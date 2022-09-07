嘉市半日微旅行 家庭照顧者感受愛與關懷喘息之旅

為提供家庭照顧者放鬆與舒壓管道，嘉義市政府與企業合作舉辦「家庭照顧者喘息之旅」，12年來幫助2324個家庭；當中也透過「微旅行」給予愛的關懷與鼓勵；市長黃敏惠表示，旅行不僅是讓照顧者轉換環境與心情，也鼓勵適時走出家庭，透過正向交流彼此打氣，為情緒找到紓發出口。

嘉義市政府與台北富邦銀行基金會合作舉辦「家庭照顧者喘息之旅」，活動內容包括舒壓、照護技巧、園藝、手作以及旅遊等等，今年已邁入第12年。今天上午市長黃敏惠等帶領衛生局長廖育瑋及長照中心同仁於市府廣場前祝福35名照顧者踏上「微旅行」旅程，台北富邦銀行基金會總幹事翟小璧、經理盧明芬也到現場關懷。

市長黃敏惠表示，據統計家庭照顧者中以51歲以上的家庭照顧者人數佔總體5成，長照問題早已是現今社會需共同面對的問題，感謝台北富邦銀行基金會支持，12年來與市府規劃多元的照顧者喘息活動，讓照顧者能得到身心靈的支持，讓社會邁向共好。

照顧雙親10年的小姿（化名），獨自照顧因帕金森症退化行動不便的母親與視網膜剝離的洗腎父親，是家中唯一經濟來源又要兼顧碩士班課業，種種壓力令她身心俱疲，幸好有長照資源連結，在上課期間將長輩送至日照中心照護，片段時間申請居家服務協助雙親運動、沐浴、就醫、喘息等服務。也參與照顧者支持團體課程及個別心理諮商，不再孤單面對雙親的照護歷程，每月照顧者咖啡也讓她感受到社會的溫暖。

市府表示，微旅遊喘息活動安排在嘉義市區月桃故事館、昭和十八餐館，藉由喘息之旅暫時放下煩憂，外出享受與人群的交流及心靈療癒。本次活動結束後，還可憑劵到合作店家免費接受1次價值1千元的洗頭、護髮及頭皮SPA來獲得身心靈的放鬆。