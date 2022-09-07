啟動嘉義巿心理健康月活動 黃敏惠：彼此關懷攜手向前
為響應2022世界自殺防治日，嘉義市政府衛生局今天於社區心理衛生中心舉辦「心理優先，做自己的安心駕駛」心理健康月啟動儀式；市長黃敏惠表示，希望透過活動彼此關懷，攜手往前走，共同消除因疫情、戰爭、經濟及氣候變遷造成的壓力。
啟動儀式由嘉義市長黃敏惠、國際生命線台灣總會長黃俊森及衛生局長廖育瑋轉動象徵性的鑰匙，啟動對市民全方位的關懷，也宣示對市民心理健康的重視。
市長黃敏惠表示，國際自殺防治協會（IASP）明訂每年9月10日為「世界自殺防治日」，為響應2022主題「展現行動創造希望」，今年的心理健康月主題訂為「心理優先，做自己的安心駕駛」，市府並於9、10月啟動心理健康月活動，活動包括實境解謎、實體、線上講座及體驗活動。
衛生局局長廖育瑋表示，嘉義社區心理衛生中心在今年成立，自9月8日至9月23日首創辦理「被解離的幻想校園」實境解謎活動，將常見的精神疾病（思覺失調症、躁鬱症及廣泛性焦慮症）融入益智謎題，透過Line聊天機器人互動解謎，在闖關的過程中理解精神失序者的生活困境，並學習正確的疾病衛教觀念，以達精神疾病去汙名化的效益，進而協助精神康復者回歸家庭與社會。
衛生局表示，實境解謎活動關卡設計為在壓力狀況下，透過實際場景下，凸顯出各式各樣的情緒，但最後真的覺得需要幫忙時，可撥打1925安心專線求救，活動傳達心理疾病是很正常的事，只要透過適當就醫、安排適當活動及培養良好生活習慣，都可以克服。
今年9、10月的心理健康月，除了透過線上及實體方式辦理精彩的名人講座，更提供長者、照顧者、孕產婦、身心障礙者及一般民眾精采豐富的活動，如新冠後的中醫照護、睡場好覺、微笑憂鬱、優質溝通、運動瑜珈、趣味料理、藝術體驗等，從身心靈全方位照顧市民朋友的心理健康。
活動即日起報名，相關資訊公告於嘉義市社區心理衛生中心粉絲專頁。社區心理衛生中心提供免費心理諮商，只要有需求的市民皆可電話預約05-2255155。
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