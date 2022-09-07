為善不欲人知！ 台南小市民4大節日送禮助弱勢

愛做公益的高維誠、徐慧榆17年來每年春節、母親節、端午節、中秋節贈送應景禮品給國小清寒家庭，今年中秋節前夕共有6所國小100多名學童受助，其中開元國小有17名學生今天受贈月餅禮盒，校長李添旺勉勵受贈學生知福惜福，未來有能力也能回饋社會。

曾經營便利商店的高維誠說，之前便利商店在母親節推出購蛋糕活動，進而有母親節送蛋糕給弱勢家庭的念頭，因此結合羽毛球友，安定區汗蒸坊負責人徐慧榆，從2005年起利用重要的4個節日活動，贈送應景禮品給國小弱勢家庭，春節送年菜，母親節送蛋糕，端午節則是粽子，端午節則送月餅。

今年贈送的學校有開元、大港、南興、南安、青草、大社共6所國小105個弱勢家庭。高維誠、徐慧榆今天帶著17盒月餅到開元國小贈所給學生。李添旺表示，高維誠、徐慧榆長期來默默付出，連學校要發感謝狀也婉拒，他勉勵小朋友珍惜善心人士的幫助，未來若有能力也能回饋社會，幫助更多弱勢家庭。