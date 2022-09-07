南市安南區安中路易淹水 中央補助安中抽水站10月開標

台南市議員黃麗招今在議會質詢，關心安南區安中一街路口積淹水改善及安中抽水站新建工程辦理進度。水利局說明，8月10日傍晚安南區安中路一段東側發生強降雨事件，雨量已超過排水系統的保護標準，路面及側溝洩水不及造成積水，雨勢趨緩時積水約在20分鐘內消退。因安中一街路口有退水不易的情況，市府各相關單位已聯合現勘釐清原因，並著手進行改善。

水利局指出，由於安南區地勢低窪，內水不易排出，易發生積淹水的情事，常需透過機械抽排方式加速內水排入下游河段，使積水情況能迅速消退，降低低窪地區之淹水潛勢。

針對安中一街積淹水改善，目前已完成周邊排水路調查，依據相關資料進行整體性評估，研擬側溝改建及增設雨水下水道的可行性，使道路側溝蒐集降雨之地表逕流後能加速排除，降低路面積淹水潛勢。

市府也積極爭取中央經費投入改善，包括去年完工的「台南市安南區長溪路一段A幹支線雨水下水道工程」，在安中一街下游安西1號水門處設置2台100HP及3台50HP的抽水機組，取代舊有移動式抽水機組，今年強降雨期間均正常運作加速排水。

另市府也爭取到營建署補助3.12億元，在海尾寮排水中段辦理「台南市安南區安中抽水站新建工程」，期望透過36CMS抽水站新建工程以改善十三佃、總頭寮、新寮等聚落易發生積淹水情事。