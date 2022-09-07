快訊

金鐘57／電視金鐘獎入圍名單公布！「華燈」林心如、楊謹華爭視后 楊祐寧爭視帝

烏瓦德返校日：美國校園槍擊案後的學生安全？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民體育日表揚有功人員 宣告全民運下月嘉義縣登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府上午在創新學院舉辦體育有功人員表揚頒獎，縣長翁章梁在儀式拋射飛盤，宣布全民運下月在嘉縣登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在創新學院舉辦體育有功人員表揚頒獎，縣長翁章梁在儀式拋射飛盤，宣布全民運下月在嘉縣登場。圖／嘉縣府提供

響應國家國民體育日，落實「運動99、健康久久」全民運動，嘉義縣政府上午在創新學院舉辦體育有功人員表揚頒獎，縣長翁章梁頒獎，並在儀式拋射飛盤，宣布全民運下月在嘉縣登場。　　

今年共51名有功團體及個人獲獎，獎項包括推展體育有功團體獎、推展社會體育有功個人獎及推展學校體育有功個人獎項。翁章梁、縣議員楊秀琴、嘉縣體育會理事長羅信富頒獎。

推展體育有功團體嘉縣Q漾瑜珈志工隊，成立10年，帶動縣民自發、樂活、運動體育風氣，去年受縣府推薦參與運動i台灣志願服務甄選，榮獲全國亮點團隊及活力志工」。

推動社會體育有功個人：嘉縣體育會獨木舟暨輕艇龍舟委員會主委林明傑，爭取資源購買12艘船艇（含裝備），借學校輕艇隊使用；嘉縣田徑委員會前主委林輝洪，擔任主委8年，多次贊助比賽，推動體育活動不遺餘力，培植田徑選手，帶選手獲佳績。推動學校體育有功個人：安東國小組長游菀靖、南靖國小主任劉怡君。

翁章梁說，嘉縣有很多熱愛運動鄉親，競技項目吸引許多人參與，運動競賽團結人心，帶動鄉土認同，感謝獲獎團體個人對體育付出。全民運10月8日登場，縣府有信心讓賽事順利，賓主盡歡，邀請鄉親及全國民眾參加，為選手加油。

嘉義縣政府上午在創新學院舉辦體育有功人員表揚頒獎，縣長翁章梁頒獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在創新學院舉辦體育有功人員表揚頒獎，縣長翁章梁頒獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在創新學院舉辦體育有功人員表揚頒獎，縣長翁章梁頒獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在創新學院舉辦體育有功人員表揚頒獎，縣長翁章梁頒獎。圖／嘉縣府提供

體育 翁章梁 議員

延伸閱讀

阿里山高山烏龍茶入拌麵 小夫妻拌麵首創新品「進軍杜拜」

提升嘉義縣教育力 翁章梁、王育敏各抒政見搶選票

台灣酵素村與老鷹之手紀錄片合作 推蓮藕代餐包

影／翁章梁「國嘉隊」拚連任 公布首波競選主視覺動畫影片

相關新聞

誤入台南「天價」停車場不到1天上千元 交通局：檢討中

台南天價停車費引發民怨，曾有民眾停車不到一天被收費1800元，議員今質詢時停車場告示格示五花八門且標示不清，沒有每天最高...

為善不欲人知！ 台南小市民4大節日送禮助弱勢

愛做公益的高維誠、徐慧榆17年來每年春節、母親節、端午節、中秋節贈送應景禮品給國小清寒家庭，今年中秋節前夕共有6所國小1...

南市安南區安中路易淹水 中央補助安中抽水站10月開標

台南市議員黃麗招今在議會質詢，關心安南區安中一街路口積淹水改善及安中抽水站新建工程辦理進度。水利局說明，8月10日傍晚安...

國民體育日表揚有功人員 宣告全民運下月嘉義縣登場

響應國家國民體育日，落實「運動99、健康久久」全民運動，嘉義縣政府上午在創新學院舉辦體育有功人員表揚頒獎，縣長翁章梁頒獎...

全年無休守護鄉親 虎尾商圈中秋送暖讓醫護好暖心

中秋佳節將至，在月圓人團圓時，醫護人員仍留守醫院、堅守崗位，為犒賞辛勞醫護人員，虎尾魅力商圈發展協會大手筆購買中秋節禮盒...

阿里山高山烏龍茶入拌麵 小夫妻拌麵首創新品「進軍杜拜」

阿里山高山茶香入拌麵。小夫妻拌麵企業首創「阿里山烏龍茶拌麵」，今天在全台最美的中埔穀倉農創園區舉行新品發表，縣長翁章梁表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。