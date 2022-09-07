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國民體育日表揚有功人員 宣告全民運下月嘉義縣登場
響應國家國民體育日，落實「運動99、健康久久」全民運動，嘉義縣政府上午在創新學院舉辦體育有功人員表揚頒獎，縣長翁章梁頒獎，並在儀式拋射飛盤，宣布全民運下月在嘉縣登場。
今年共51名有功團體及個人獲獎，獎項包括推展體育有功團體獎、推展社會體育有功個人獎及推展學校體育有功個人獎項。翁章梁、縣議員楊秀琴、嘉縣體育會理事長羅信富頒獎。
推展體育有功團體嘉縣Q漾瑜珈志工隊，成立10年，帶動縣民自發、樂活、運動體育風氣，去年受縣府推薦參與運動i台灣志願服務甄選，榮獲全國亮點團隊及活力志工」。
推動社會體育有功個人：嘉縣體育會獨木舟暨輕艇龍舟委員會主委林明傑，爭取資源購買12艘船艇（含裝備），借學校輕艇隊使用；嘉縣田徑委員會前主委林輝洪，擔任主委8年，多次贊助比賽，推動體育活動不遺餘力，培植田徑選手，帶選手獲佳績。推動學校體育有功個人：安東國小組長游菀靖、南靖國小主任劉怡君。
翁章梁說，嘉縣有很多熱愛運動鄉親，競技項目吸引許多人參與，運動競賽團結人心，帶動鄉土認同，感謝獲獎團體個人對體育付出。全民運10月8日登場，縣府有信心讓賽事順利，賓主盡歡，邀請鄉親及全國民眾參加，為選手加油。
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