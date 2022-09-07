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全年無休守護鄉親 虎尾商圈中秋送暖讓醫護好暖心

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
若瑟醫院院長李聰明（右）頒發感謝狀給虎尾魅力商圈發展協會理事長黃瀚緯（左）。記者黃于凡／攝影
若瑟醫院院長李聰明（右）頒發感謝狀給虎尾魅力商圈發展協會理事長黃瀚緯（左）。記者黃于凡／攝影

中秋佳節將至，在月圓人團圓時，醫護人員仍留守醫院、堅守崗位，為犒賞辛勞醫護人員，虎尾魅力商圈發展協會大手筆購買中秋節禮盒，今天準備逾百份糕點禮盒，送給中秋節留守醫院的辛苦醫護人員。

虎尾魅力商圈發展協會理事長黃瀚緯說，中秋送愛心活動已持續5年，集結虎尾商家的愛心，準備逾百份虎尾具特色的糕點禮盒，慰勞辛苦抗疫的醫護同仁，以實際行動力挺醫護，也感謝商圈夥伴相挺，成就這件有意義的事情。

黃瀚緯也說，魅力商圈成立至今已近13年，集結各行各業夥伴力量，提升虎尾觀光、產業品質，雖然最近疫情對於商家衝擊不小，但店家在心有餘、力尚足情況下，代表虎尾所有商家來感謝留守崗位值班的若瑟醫院各類醫療專業人員。

院長李聰明說，每年中秋節，黃瀚緯和商圈店家都會親自送禮，慰勞醫護同仁，讓人備感溫馨，自疫情爆發以來，也有許多民眾捐贈各項物資，讓醫護人員在嚴峻疫情中感受到社會溫暖、關懷，若瑟醫院寫會持續秉持「全犧牲、真愛人、常喜樂」的精神，守護雲林鄉親。

虎尾魅力商圈發展協會贈送逾百盒中秋禮盒慰勞辛苦醫護用人員。記者黃于凡／攝影
虎尾魅力商圈發展協會贈送逾百盒中秋禮盒慰勞辛苦醫護用人員。記者黃于凡／攝影

中秋節 醫護人員 疫情

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