阿里山高山烏龍茶入拌麵 小夫妻拌麵首創新品「進軍杜拜」

阿里山高山茶香入拌麵。小夫妻拌麵企業首創「阿里山烏龍茶拌麵」，今天在全台最美的中埔穀倉農創園區舉行新品發表，縣長翁章梁表示，小夫妻將阿里山烏龍茶產業結合拌麵，推向國際舞台，可說是「嘉義之光」的在地企業。

產品外銷18個國家的小夫妻拌麵企業，今天正式對外推出「全球首創口味」結合阿里山烏龍茶香的新品乾拌麵；創辦人王德輝說，烏龍茶香拌麵，讓消費者簡單又輕鬆品嘗到阿里山茶葉風味的乾拌麵美食。

小夫妻拌麵企業是全台第1家打入杜拜市場的拌麵品牌，將其引入杜拜的台商黃怡舜今天出席記者會，見外銷世界的成果，他表示，也要將「阿里山烏龍茶拌麵」新品引入杜拜。

創辦人王德輝表示，阿里山烏龍茶有著得天獨厚的地理位置及氣候環境，所生長出來的烏龍茶，口感清新甘甜，我們將其韻味鎖在醬料中，再搭配於北緯23.5度日照45至48小時的純日曬麵條，每一口的阿里山烏龍茶拌麵，聞得到茶香，也吃得到茶葉。

活動中，翁章梁與王德輝一起將阿里山烏龍茶及麵條的道具結合，所生產出來的拌麵包裝，透過貨輪運往杜拜，象徵阿里山烏龍茶拌麵，成功打入國際市場，行銷全球。