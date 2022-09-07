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阿里山高山烏龍茶入拌麵 小夫妻拌麵首創新品「進軍杜拜」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天上午行程滿檔，終於剛好吃個午餐，幸福享受品嘗小夫妻企業的新品阿里山烏龍茶拌麵。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁今天上午行程滿檔，終於剛好吃個午餐，幸福享受品嘗小夫妻企業的新品阿里山烏龍茶拌麵。記者呂慧瑜／攝影

阿里山高山茶香入拌麵。小夫妻拌麵企業首創「阿里山烏龍茶拌麵」，今天在全台最美的中埔穀倉農創園區舉行新品發表，縣長翁章梁表示，小夫妻將阿里山烏龍茶產業結合拌麵，推向國際舞台，可說是「嘉義之光」的在地企業。

產品外銷18個國家的小夫妻拌麵企業，今天正式對外推出「全球首創口味」結合阿里山烏龍茶香的新品乾拌麵；創辦人王德輝說，烏龍茶香拌麵，讓消費者簡單又輕鬆品嘗到阿里山茶葉風味的乾拌麵美食。

小夫妻拌麵企業是全台第1家打入杜拜市場的拌麵品牌，將其引入杜拜的台商黃怡舜今天出席記者會，見外銷世界的成果，他表示，也要將「阿里山烏龍茶拌麵」新品引入杜拜。

創辦人王德輝表示，阿里山烏龍茶有著得天獨厚的地理位置及氣候環境，所生長出來的烏龍茶，口感清新甘甜，我們將其韻味鎖在醬料中，再搭配於北緯23.5度日照45至48小時的純日曬麵條，每一口的阿里山烏龍茶拌麵，聞得到茶香，也吃得到茶葉。

活動中，翁章梁與王德輝一起將阿里山烏龍茶及麵條的道具結合，所生產出來的拌麵包裝，透過貨輪運往杜拜，象徵阿里山烏龍茶拌麵，成功打入國際市場，行銷全球。

「沒想到烏龍茶香很入味」，楊姓女遊客今天剛好到中埔穀倉農創園區小旅行，巧遇小夫妻企業的阿里山烏龍茶拌麵新品發表會，吃到現煮的新品拌麵稱讚，茶韻滲透到每一條日曬麵裡，美味十足。

嘉義縣長翁章梁（中）與創辦人王德輝（右二）等人，今天出席小夫妻拌麵企業首創「阿里山烏龍茶拌麵」新品發表記者會。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）與創辦人王德輝（右二）等人，今天出席小夫妻拌麵企業首創「阿里山烏龍茶拌麵」新品發表記者會。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁（左五）與創辦人王德輝（右五）一起將阿里山烏龍茶及麵條的道具結合，象徵阿里山烏龍茶拌麵，成功行銷全球。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁（左五）與創辦人王德輝（右五）一起將阿里山烏龍茶及麵條的道具結合，象徵阿里山烏龍茶拌麵，成功行銷全球。記者呂慧瑜／攝影
小夫妻拌麵企業推出阿里山烏龍茶口味新品，將茶韻味鎖在醬料中，再搭配於北緯23.5度日照45至48小時的純日曬麵條，每口都滿滿茶香。記者呂慧瑜／攝影
小夫妻拌麵企業推出阿里山烏龍茶口味新品，將茶韻味鎖在醬料中，再搭配於北緯23.5度日照45至48小時的純日曬麵條，每口都滿滿茶香。記者呂慧瑜／攝影

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