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迎中秋 新營大廟濟安宮辦「博餅」最高獎金3000

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營大廟濟安宮迎中秋，當天辦理辦「博餅」活動，第一名可獲得獎金3000元、狀元帽。記者謝進盛／攝影
台南新營大廟濟安宮迎中秋，當天辦理辦「博餅」活動，第一名可獲得獎金3000元、狀元帽。記者謝進盛／攝影

中秋近，台南市新營大廟濟安宮將於中秋節當天辦理「博狀元餅」參賽者採現場報名，有機會獲得最高3000元獎金及狀元帽，廟方說，這是首度舉辦，如果反應佳，不排除年年辦理，讓地方更有秋節氣氛。

濟安宮主委、台南市議員蔡育輝說，「博狀元餅」是中秋節慶特色習俗，迄今已流傳300多年，「博餅」需擲6顆骰子，不同組合對應不同獎項，傳統獎品為大小不同的月餅、稱為「會餅」或「餅金」，透過這遊戲還能預測未來一年的運氣，深受不少人喜愛。

濟安宮說，這項活動中秋節當天辦理，上午8點半至11點為體驗賽，11點開始決賽，第一名至第三名可各獲得3000、2000、1000元獎金及狀元帽各一頂。

蔡育輝表示，當天上午8點半至11點濟安宮也安排有「擲骰子拚點數求發財金」活動，現場也準備撞珠台、套圈圈遊戲，當晚6點半至9點半廟前也有湘晴舞蹈表演，邀請鄉親們一起來看戲，共度浪漫中秋夜。

台南新營大廟濟安宮迎中秋，當天辦理辦「博餅」活動，第一名可獲得獎金3000元、狀元帽。記者謝進盛／攝影
台南新營大廟濟安宮迎中秋，當天辦理辦「博餅」活動，第一名可獲得獎金3000元、狀元帽。記者謝進盛／攝影

中秋節 台南 節氣

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