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中秋連假阿里山旅遊 注意中埔易塞路段及76K明隧道減速
中秋連假將至，民眾計畫出遊行經台18線嘉義縣阿里山公路，請多留意各景點及易壅塞路段車流情形，特別是要避開中埔路段尖峰時段及施工區域台18線76K明隧道新建工程路段，配合交通管制疏運、減速行駛。
第五區養護工程處表示，本月10至11日上午11時至12點及下午4點至5點，要注意避開台18線中埔路段的車多尖峰時段，或行駛替代路線避開壅塞路段。
第五區養護工程處指出，鄰近觀光景點、連假期間阿里山有部分施工區域無法恢復，行經到「台18線76K明隧道新建工程」路段，請配合交通管制減速行駛。
建議中秋連假出遊，做好行前規畫及防疫措施，可至智慧化省道即時資訊服務網、下載幸福公路APP或撥打用路人服務專線0800-231-035查詢省道即時路況。
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