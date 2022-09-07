阿堂鹹粥嗆「為何只我開發票」 國稅局打臉這些都有開

台南知名的「阿堂鹹粥」一碗魚肚粥最近從200元漲到260元，引發爭議，老闆張春堂發出「為什麼只有我開發票」不平之鳴，他的說法被國稅局打臉，南區國稅局表示，台南很多小吃店家都有開發票，魚粥業者像是「阿憨鹹粥」、「台南七海魚肚魚皮專賣店」也都有開發票，絕不是像業者所說的只有一家要開。

在東門路上的七海魚肚魚皮6月份時一碗魚肚湯也從90元漲到110元，業者陳勝樂表示，主要是原物料價格上漲，魚飼料也跟著漲，魚肚價格一路飆升，才不得不漲價，但只漲魚肚湯、其他品項都沒漲，8月虱目魚價格已經下來；他表示，七海是小吃攤，原本符合不必開發票的規定，但可能因為生意不錯，被國稅局盯上，一連3年不斷調高核定營業額，兩年前更核定必須開發票，「我們開發票已經好一陣子了」。

阿堂鹹粥被網友爆料涉嫌漏開發票，引發國稅局的關注，南區國稅局表示，尚未接到檢舉，可能直接進行「消費稽查」，也就是由稽查人員實際前往消費，看業者是否有「要才開發票」的情況，但何時要稽查不能透露，「最近這一陣子可能不必查，業者大概不敢不開」。

而遭網友爆料也引發張春堂的不滿，媒體採訪時一度脫口而出，「為什麼其他人都不用開發票，只有我要開」，表示台南多數都是小吃，業者大多都不必開票，不知道為何就有人專門盯上他，很不公平。

對此，國稅局表示，依規定每月營業額20萬元以上就要開發票，但台南很多餐飲業者都是小吃，符合營業性質「特殊營業人」規定，也就是賣湯湯水水不方便開發票，即使超過20萬元，也可以免用發票，國稅局會依照估計的營業額來計算每月的營業稅，例如估計為80萬元，每月要繳1%營業稅為8000元。

國稅局表示，市區裡有些生意比較好的小吃，如果有在使用點餐機，顯示開發票應該很方便，國稅局大多都會核定一定要開發票，台南像是周氏蝦捲等小吃都有開發票，「本來營業額有多少就應該要繳多少的稅」。

但國稅局也坦言，業者如果漏開、要才開，處理上有相當困難，主要是如果漏開200元，實際上要補的稅很少，只有2元，而如果要開罰單，又符合「小額不罰」的原則，但稽查人員會採用消費稽查的方式，不定期直接消費、看業者是否有開發票，如果一年被查到3次沒開，依規定可罰停業7到14天，之前因為疫情，國稅局消費稽查的次數較少，最近都已陸續恢復稽查。