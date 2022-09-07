快訊

海外淘金夯 國內找嘸工 學者：年輕人價值觀變了

台南打造金色流域 運河之美由白天延續到晚上

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府推大運河計畫，重塑運河水岸風華。圖／台南市政府提供
台南市政府推大運河計畫，重塑運河水岸風華。圖／台南市政府提供

南市府推動大運河計畫重塑水岸風華，市議員6日質詢要求光環境營造不能流於點綴，建議以日本京都鴨川為範，打造有情境的運河；由於大運河計畫仍以安平、中西區為主，要求整個河段都要規畫。觀旅局表示，朝多元多元發展，打造金色流域。民眾建議公私協力，讓運河之美由白天延續到晚上。

台南運河流經南區、中西區、安平區，也是市區高度發展的中心帶，周遭除商圈、古蹟、歷史街區，更是重要的觀光帶，市府為改善運河水質及周邊環境，持續推動各項計畫重塑運河水岸風華，去年提出「大運河計畫」。

市議員邱莉莉質詢時表示，近20年來對於運河整治及周邊環境改善、汙水下水道等設置，已經投入近4百億，接著的大運河計畫要再投入10億多元，包含水質改善、光環境營造、安平再生水廠效能提升等。

她批，當初賴清德在拆除中國城並規畫興建河樂廣場，以及推動運河星鑽計畫，有個夢想就是讓中正路重回日落大道的舊昔美景，卻因同方向中華西路上建大樓，造成美夢破碎，留下遺憾。

邱莉莉說，現在又要推動大運河計畫，其中光環境營造3.5億元，希望能做好規畫，不要只是點綴性質，少了優雅的情境氛圍，她以日本京都鴨川美景為例，希望市府能學習參考。

觀旅局長郭貞慧表示，市府近年以台南運河區域為主軸，推動運河光環境計畫，打造沿線亮點觀光建設，「大魚的祝福」地景藝術及2.5公里運河金色流域均榮獲多項大獎殊榮，未來會將安平歷史風貌園區、港濱歷史公園、河樂廣場、五條港文化園區及國華海安商圈，更緊密的串聯，朝多元水域遊憩、遊船觀光、陸岸景觀及周邊商業相互結合發展，持續成為核心觀光地區。

安平區建平里長傅建峰表示，光營造是運河景觀亟待加強的重點，市府可結合兩岸大樓、商家營造出迷人的光夜景，另也要加強綠化，改善兩岸景觀。

台南市政府推大運河計畫，營造光環境，重塑運河水岸風華。記者黃瑞典／攝影
台南市政府推大運河計畫，營造光環境，重塑運河水岸風華。記者黃瑞典／攝影
台南市政府推大運河計畫，營造光環境，重塑運河水岸風華。記者黃瑞典／攝影
台南市政府推大運河計畫，營造光環境，重塑運河水岸風華。記者黃瑞典／攝影

議員 台南 日本

延伸閱讀

雲品國際進軍台南安平 首次推出的顧問服務規劃

民進黨南市提名34席市議員拚過半 傳他是議長熱門人選

淨空老和尚圓寂荼毗大典3日台南安平登場 周邊管制改道

黃偉哲和民進黨議員登記聲勢大 對下屆正副議長4字回應

相關新聞

大運河光景 南市議員：不能淪為點綴

台南市府推動大運河計畫重塑水岸風華，市議員昨質詢要求光環境營造不能流於點綴，建議參照日本京都鴨川，打造有情境的運河；由於...

阿堂鹹粥嗆「為何只我開發票」 國稅局打臉這些都有開

台南知名的「阿堂鹹粥」一碗魚肚粥最近從200元漲到260元，引發爭議，老闆張春堂發出「為什麼只有我開發票」不平之鳴，他的...

台南打造金色流域 運河之美由白天延續到晚上

南市府推動大運河計畫重塑水岸風華，市議員6日質詢要求光環境營造不能流於點綴，建議以日本京都鴨川為範，打造有情境的運河；由...

大蒜播種機解決缺工 補助申請延長

農委會主委陳吉仲昨天到雲林推動蒜頭栽種自動化，坐上蒜頭播種機操作，強調3年內將以1億元達成全面自動化解決缺工的目標，農民...

嘉縣、市國中小教師9月專屬 近30間店家出示證件有優惠

教師節將至，嘉義市家長協會、嘉市教師會暨嘉市教師職業工會為響應市府敬師月活動，規畫9月敬師優惠店家近30間，嘉縣、市國中...

台南祀典興濟宮發表新書 認識籤詩文化、藥籤在這裡

台南市大觀音亭暨祀典興濟宮長期推廣宗教文化，重視文化資產的保存、維護與傳承，陸續出版印刷品，今天發表5本新書，讓更多年輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。