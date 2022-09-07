台南打造金色流域 運河之美由白天延續到晚上

南市府推動大運河計畫重塑水岸風華，市議員6日質詢要求光環境營造不能流於點綴，建議以日本京都鴨川為範，打造有情境的運河；由於大運河計畫仍以安平、中西區為主，要求整個河段都要規畫。觀旅局表示，朝多元多元發展，打造金色流域。民眾建議公私協力，讓運河之美由白天延續到晚上。

台南運河流經南區、中西區、安平區，也是市區高度發展的中心帶，周遭除商圈、古蹟、歷史街區，更是重要的觀光帶，市府為改善運河水質及周邊環境，持續推動各項計畫重塑運河水岸風華，去年提出「大運河計畫」。

市議員邱莉莉質詢時表示，近20年來對於運河整治及周邊環境改善、汙水下水道等設置，已經投入近4百億，接著的大運河計畫要再投入10億多元，包含水質改善、光環境營造、安平再生水廠效能提升等。

她批，當初賴清德在拆除中國城並規畫興建河樂廣場，以及推動運河星鑽計畫，有個夢想就是讓中正路重回日落大道的舊昔美景，卻因同方向中華西路上建大樓，造成美夢破碎，留下遺憾。

邱莉莉說，現在又要推動大運河計畫，其中光環境營造3.5億元，希望能做好規畫，不要只是點綴性質，少了優雅的情境氛圍，她以日本京都鴨川美景為例，希望市府能學習參考。

觀旅局長郭貞慧表示，市府近年以台南運河區域為主軸，推動運河光環境計畫，打造沿線亮點觀光建設，「大魚的祝福」地景藝術及2.5公里運河金色流域均榮獲多項大獎殊榮，未來會將安平歷史風貌園區、港濱歷史公園、河樂廣場、五條港文化園區及國華海安商圈，更緊密的串聯，朝多元水域遊憩、遊船觀光、陸岸景觀及周邊商業相互結合發展，持續成為核心觀光地區。