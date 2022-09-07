聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣、市國中小教師9月專屬 近30間店家出示證件有優惠
教師節將至，嘉義市家長協會、嘉市教師會暨嘉市教師職業工會為響應市府敬師月活動，規畫9月敬師優惠店家近30間，嘉縣、市國中小學教師可憑實體教職員證，或下載「School+」 APP的手機虛擬證，消費可享特殊優惠；市府表示，將感激與祝福直接回饋老師。
參與優惠店家地圖，包括小伍妹麻辣涼麵、抵嘉義式冰店、魔樹屋親子餐廳、桃城烹茶、薯職人食品商店、Evie's Cafe' 伊米咖啡、舊時光新鮮事老屋咖哩專賣、戲獸仔豆干、草行居、金玉堂興業店、譚英雄麻辣鴛鴦火鍋嘉義上海店、樂食沛Recipchen、小夫妻拌麵-檜意森活村門市T14A館等。
參與店家提供的優惠，有買一送一、每杯折10元、全館73折不等。
嘉市家長協會理事長陳國慶說，配合市府敬師月活動，主動發起敬師優惠店家地圖活動，號召店家以實質優惠折扣活動，把對老師的感謝直接回饋，共襄盛舉商家近30間，為這次在疫情中辛苦教學的教師獻上一點心意。
嘉市教師職業工會理事長林文章表示，希望透過此次活動，再次喚起社會各界的敬師活動，同時激發基層教師的教育熱情。
市長黃敏惠表示，這兩年疫情衝擊下，教育現場的老師本著初衷在教育崗位上辛勤地付出，讓嘉市的教育在堅實的基礎上持續穩健前進，藉此向全市教師表達最崇高的敬意。
教育處處長林立生說，市府近日也製發教職員證，給第一線的服務教育人員，可另用「School+」APP，可用虛擬卡，也享特殊優惠，9月1日至9月30日期間，嘉縣、市教職員憑教職員證或教育機構場域相關證件，都能獲得店家指定優惠。詳情可洽市府教育處臉書粉絲專頁等，及嘉市9月敬師優惠店家地圖https://reurl.cc/5pvevM。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言