聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣、市國中小教師9月專屬 近30間店家出示證件有優惠

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市9月敬師優惠，共近30間店家參加，嘉縣、市國中小學教師可憑教職員證，消費享優惠。圖／嘉義市政府提供
嘉義市9月敬師優惠，共近30間店家參加，嘉縣、市國中小學教師可憑教職員證，消費享優惠。圖／嘉義市政府提供

教師節將至，嘉義市家長協會、嘉市教師會暨嘉市教師職業工會為響應市府敬師月活動，規畫9月敬師優惠店家近30間，嘉縣、市國中小學教師可憑實體教職員證，或下載「School+」 APP的手機虛擬證，消費可享特殊優惠；市府表示，將感激與祝福直接回饋老師。

參與優惠店家地圖，包括小伍妹麻辣涼麵、抵嘉義式冰店、魔樹屋親子餐廳、桃城烹茶、薯職人食品商店、Evie's Cafe' 伊米咖啡、舊時光新鮮事老屋咖哩專賣、戲獸仔豆干、草行居、金玉堂興業店、譚英雄麻辣鴛鴦火鍋嘉義上海店、樂食沛Recipchen、小夫妻拌麵-檜意森活村門市T14A館等。

參與店家提供的優惠，有買一送一、每杯折10元、全館73折不等。

嘉市家長協會理事長陳國慶說，配合市府敬師月活動，主動發起敬師優惠店家地圖活動，號召店家以實質優惠折扣活動，把對老師的感謝直接回饋，共襄盛舉商家近30間，為這次在疫情中辛苦教學的教師獻上一點心意。

嘉市教師職業工會理事長林文章表示，希望透過此次活動，再次喚起社會各界的敬師活動，同時激發基層教師的教育熱情。

市長黃敏惠表示，這兩年疫情衝擊下，教育現場的老師本著初衷在教育崗位上辛勤地付出，讓嘉市的教育在堅實的基礎上持續穩健前進，藉此向全市教師表達最崇高的敬意。

教育處處長林立生說，市府近日也製發教職員證，給第一線的服務教育人員，可另用「School+」APP，可用虛擬卡，也享特殊優惠，9月1日至9月30日期間，嘉縣、市教職員憑教職員證或教育機構場域相關證件，都能獲得店家指定優惠。詳情可洽市府教育處臉書粉絲專頁等，及嘉市9月敬師優惠店家地圖https://reurl.cc/5pvevM。

嘉義市9月敬師優惠，共近30間店家參加，嘉縣、市國中小學教師可憑教職員證，消費享優惠。圖／嘉義市政府提供
嘉義市9月敬師優惠，共近30間店家參加，嘉縣、市國中小學教師可憑教職員證，消費享優惠。圖／嘉義市政府提供

嘉義 疫情 火鍋

延伸閱讀

嘉縣查賄首例！村長涉30萬「搓圓仔」逼退對手 交保50萬

嘉縣議員羅士洋30萬交保 再喊委屈：只有服務絕對沒收紅包

出30萬要對手退選？嘉縣村長疑爆「搓湯圓」遭檢警搜索

疫情升溫鄉下多共同衛浴 嘉縣議員批無法申請住檢疫所

相關新聞

大運河光景 南市議員：不能淪為點綴

台南市府推動大運河計畫重塑水岸風華，市議員昨質詢要求光環境營造不能流於點綴，建議參照日本京都鴨川，打造有情境的運河；由於...

大蒜播種機解決缺工 補助申請延長

農委會主委陳吉仲昨天到雲林推動蒜頭栽種自動化，坐上蒜頭播種機操作，強調3年內將以1億元達成全面自動化解決缺工的目標，農民...

嘉縣、市國中小教師9月專屬 近30間店家出示證件有優惠

教師節將至，嘉義市家長協會、嘉市教師會暨嘉市教師職業工會為響應市府敬師月活動，規畫9月敬師優惠店家近30間，嘉縣、市國中...

台南祀典興濟宮發表新書 認識籤詩文化、藥籤在這裡

台南市大觀音亭暨祀典興濟宮長期推廣宗教文化，重視文化資產的保存、維護與傳承，陸續出版印刷品，今天發表5本新書，讓更多年輕...

雲林高鐵「黃金廊道」節水措施重啟 明年1期作實施

雲林縣高鐵沿線地區近年因地層下陷較嚴重，恐影響高鐵行車安全，縣府輔導稻農轉作，減少抽取地下水防治，農委會2013年起也祭...

台南去年「酒駕防制」有成 榮獲警政署評選第一名

台南市警局去年「防制酒後駕車工作」，經警政署評核，榮獲全國甲組第一名；市長黃偉哲今天在市政會議贈警局紅榜祝賀，肯定警察局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。