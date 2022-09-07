嘉縣、市國中小教師9月專屬 近30間店家出示證件有優惠

教師節將至，嘉義市家長協會、嘉市教師會暨嘉市教師職業工會為響應市府敬師月活動，規畫9月敬師優惠店家近30間，嘉縣、市國中小學教師可憑實體教職員證，或下載「School+」 APP的手機虛擬證，消費可享特殊優惠；市府表示，將感激與祝福直接回饋老師。

參與優惠店家地圖，包括小伍妹麻辣涼麵、抵嘉義式冰店、魔樹屋親子餐廳、桃城烹茶、薯職人食品商店、Evie's Cafe' 伊米咖啡、舊時光新鮮事老屋咖哩專賣、戲獸仔豆干、草行居、金玉堂興業店、譚英雄麻辣鴛鴦火鍋嘉義上海店、樂食沛Recipchen、小夫妻拌麵-檜意森活村門市T14A館等。

參與店家提供的優惠，有買一送一、每杯折10元、全館73折不等。

嘉市家長協會理事長陳國慶說，配合市府敬師月活動，主動發起敬師優惠店家地圖活動，號召店家以實質優惠折扣活動，把對老師的感謝直接回饋，共襄盛舉商家近30間，為這次在疫情中辛苦教學的教師獻上一點心意。

嘉市教師職業工會理事長林文章表示，希望透過此次活動，再次喚起社會各界的敬師活動，同時激發基層教師的教育熱情。

市長黃敏惠表示，這兩年疫情衝擊下，教育現場的老師本著初衷在教育崗位上辛勤地付出，讓嘉市的教育在堅實的基礎上持續穩健前進，藉此向全市教師表達最崇高的敬意。