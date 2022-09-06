台南祀典興濟宮發表新書 認識籤詩文化、藥籤在這裡

台南市大觀音亭暨祀典興濟宮長期推廣宗教文化，重視文化資產的保存、維護與傳承，陸續出版印刷品，今天發表5本新書，讓更多年輕人認識籤詩文化、藥籤及文資保存的重要。

5本新書分別為陳益源主編的《台灣與各地之籤詩文化研究》、侯明福編《觀興風采十年大事紀2011~2020）》、高國欽《保生大帝藥籤再解》、侯明福《組織與活動─台南府城大觀音亭興濟宮的發展與變化》及黃鈴雅《台南市大觀音亭興濟宮信仰與信仰活動之研究》。

台灣歷史博物館長張隆志、成功大學副校長陳玉女、民政局副局長吳明熙、文化資產管理處長林喬彬、前佛光大學校長龔鵬程等人均參加新書發表會，也邀請分靈廟和交陪境宮廟參與，共享書香氣息。

董事長吳福春表示，宗教宮廟要朝向博物館、古蹟教室的目標，以吸引年輕世代，該廟連續10年獲選為績優宗教團體，才於9月5日獲頒「行政院公益深耕獎」殊榮。府城觀興文化藝術基金會會長侯明福認為，宮廟應發揮更多的功能，不能只侷限在祭祀拜拜；吳明熙說，台南是眾神之都，因為數百年歷史宮廟豐富的文化內涵，才能成為有特色的都市。

陳玉女說，成大為建校「百年大學」，能和大觀音亭暨祀典興濟宮「百年老廟」合作，能創造出豐富和多元的成果。張隆志認為亭宮除了可以和學術界合作，未來也可以和該博物館合作，應也能激盪出火花，擴大吸收年輕世代注目。

大觀音亭暨祀典興濟宮10餘年前成立文教組，2019年更擴大規模組織改制為「府城觀興文化藝術基金會」，即是重視歷史文物與文化資產的表現，邀請專家學者為亭宮的歷史沿革、宗教活動、建築結構和典藏文物等，深入研究整理成出版品。