快訊

柯文哲曝2024搭擋人選條件 若沒選上要辦補習班

墾丁秘境2年輕男女浮潛溺水 無生命跡象送醫雙雙不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公私協力強化社會安全網 南市府攜手教會募集5千禮物包

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局結合TVBS信望愛永續基金會、教會，募集5000份禮物包助弱勢。記者鄭惠仁／攝影
台南市社會局結合TVBS信望愛永續基金會、教會，募集5000份禮物包助弱勢。記者鄭惠仁／攝影

台南市社會局結合TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會、台南市基督教協進會、台灣基督長老教會台南中會及67個教會據點募集5000份禮物包，今啟動「攜手愛無限扶助台南市弱勢家庭」將禮物包發送給5000戶弱勢家庭。

市長黃偉哲說，台南是有愛的文化古都，平日就有許多善心人士、企業團體出錢、出力關懷弱勢，看到教會朋友既出錢又出力，讓人感心。他表示，這次募集的禮物包對弱勢族群是及時雨，不僅有很大的實質幫助，也讓大家都能安心地過中秋。

社會局長陳榮枝表示，受疫情影響，許多弱勢家庭因業者迫停業、停工，而頓失收入來源，生活陷入困境。TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會，今年持續辦理「攜手愛無限扶助台南市弱勢家庭」計畫，以實際的愛心串連行動，將禮物包發送給台南市弱勢家庭，去年募得3075份，今年加碼至5000份。

他說，社會局自去年推動睦鄰志工計畫，讓所有獨居長者，至少都有1名「在地志工」守護陪伴，目前已開發361支睦鄰小隊，志工人數651人，已配對1640名獨老。而有了去年「攜手愛無限扶助助弱勢計畫」的經驗，今年將所布建的資源串連，邀請教會的教友參加台南市的睦鄰志工。

台南市社會局目前成立12處社會福利服務中心，可就近服務弱勢家庭，由在地團隊聯合提供最安心即時的多元服務。民眾可電洽社會局06-2993992詢問。

台南 弱勢家庭 獨居

延伸閱讀

民代鄉里攜手中秋送米及禮券 南市後壁319弱勢戶受惠

台南培養脫貧財務知能生力軍 用故事獲理財新知

疫情嚴峻「弱勢」反少？台南低收戶減少原因令人擔憂

艾成墜樓前一天 牧師悲痛還原「意外」非外傳有的沒的

相關新聞

雲林高鐵「黃金廊道」節水措施重啟 明年1期作實施

雲林縣高鐵沿線地區近年因地層下陷較嚴重，恐影響高鐵行車安全，縣府輔導稻農轉作，減少抽取地下水防治，農委會2013年起也祭...

台南去年「酒駕防制」有成 榮獲警政署評選第一名

台南市警局去年「防制酒後駕車工作」，經警政署評核，榮獲全國甲組第一名；市長黃偉哲今天在市政會議贈警局紅榜祝賀，肯定警察局...

3年1億元大蒜種植全自動化 農委會宣布申請延至本月底

農委會主委陳吉仲昨天到雲林推動蒜頭栽種自動化，親自坐上蒜頭播種機操作，強調3年內將以1億元達成全面自動化解決缺工的目標，...

廚餘變黃金！南市環保局「尚好肥」開賣

台南市城西廚餘發酵廠以家戶廚餘製成肥料「尚好肥」，是全國首張由環保機關以生、熟廚餘製作且取得雜項肥料登記證的肥料，今天開...

中秋夜鄧麗君音樂會 10日加場還有票

雲林縣政府9月9日中秋節晚上7點舉行「鄧麗君浮空投影音樂會」，由於索票熱烈早已領罄，主辦單位文化觀光處10日再加場演出「...

南市府關懷街友慶中秋 黃偉哲：教導釣魚回歸社會

中秋佳節將至，台南市社會局今天在北區和順里活動中心舉辦「秋月喜相逢、攜手防疫安」活動，市長黃偉哲除了發放月餅、文旦，還準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。