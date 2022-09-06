公私協力強化社會安全網 南市府攜手教會募集5千禮物包

台南市社會局結合TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會、台南市基督教協進會、台灣基督長老教會台南中會及67個教會據點募集5000份禮物包，今啟動「攜手愛無限扶助台南市弱勢家庭」將禮物包發送給5000戶弱勢家庭。

市長黃偉哲說，台南是有愛的文化古都，平日就有許多善心人士、企業團體出錢、出力關懷弱勢，看到教會朋友既出錢又出力，讓人感心。他表示，這次募集的禮物包對弱勢族群是及時雨，不僅有很大的實質幫助，也讓大家都能安心地過中秋。

社會局長陳榮枝表示，受疫情影響，許多弱勢家庭因業者迫停業、停工，而頓失收入來源，生活陷入困境。TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會，今年持續辦理「攜手愛無限扶助台南市弱勢家庭」計畫，以實際的愛心串連行動，將禮物包發送給台南市弱勢家庭，去年募得3075份，今年加碼至5000份。

他說，社會局自去年推動睦鄰志工計畫，讓所有獨居長者，至少都有1名「在地志工」守護陪伴，目前已開發361支睦鄰小隊，志工人數651人，已配對1640名獨老。而有了去年「攜手愛無限扶助助弱勢計畫」的經驗，今年將所布建的資源串連，邀請教會的教友參加台南市的睦鄰志工。

台南市社會局目前成立12處社會福利服務中心，可就近服務弱勢家庭，由在地團隊聯合提供最安心即時的多元服務。民眾可電洽社會局06-2993992詢問。