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台灣酵素村與老鷹之手紀錄片合作 推蓮藕代餐包

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品。圖／嘉縣府提供
台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品。圖／嘉縣府提供

台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品，縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、地方人士、藕農參與，建立地方創生典範。

發表會播放老鷹之手部分片段，敘述民雄牛斗山蓮藕產業由興盛到沒落，導演賴麗君出身牛斗山村，以鏡頭紀錄藕農在更迭時代堅持與傳承，喚起國人對蓮藕產業重視。老鷹之手取自藕農的手，因長期用手指挖出深埋的蓮藕，讓手指外型逐漸彎曲宛如鷹爪。

近年為照顧咀嚼或吞嚥困難族群，代餐包飲食興起，台灣酵素村研發健康食品，以酵素結合新鮮蓮藕粉製成「蓮藕代餐包」，向農民收購蓮藕，扶持蓮藕產業，讓藕農種肥美蓮藕，達成餐桌與土地友善循環。

台灣酵素村董事長鄭卜元表示，推動地方創生不容易，期透過與在地藕農合作成功經驗，鼓勵更多企業家支持在地農業，讓台灣珍貴的農業文化永遠流傳，地方創生無法單靠農民、企業、政府，每個環節都要互相幫忙。

電影出席代表彭家如說，他扮媒人擔任農民與企業溝通橋樑，紀錄片意義在就農民，自己感到快樂，去年電影下檔後導演告訴農民，可以自由使用「老鷹之手」四字作品牌，這是給農民最直接回饋，農民辛勤付出值得尊敬。

翁章梁開心看見藕農們與台灣酵素村合作，共同推出優質產品，紀錄片導演功不可沒，期望台灣酵素村與農民繼續合作，再創蓮藕產業新價值。購買請洽05-2065500分機239林小姐。

台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品。圖／嘉縣府提供
台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品。圖／嘉縣府提供
台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品。圖／嘉縣府提供
台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品。圖／嘉縣府提供
台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品。圖／嘉縣府提供
台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品。圖／嘉縣府提供
台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品。圖／嘉縣府提供
台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品。圖／嘉縣府提供

農民 紀錄片 翁章梁

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