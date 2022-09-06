台灣酵素村與老鷹之手紀錄片合作 推蓮藕代餐包

台灣酵素村與記錄嘉義縣民雄鄉蓮藕農的紀錄片電影「老鷹之手」，攜手推出新產品蔬菜蓮藕代餐包、南瓜蓮藕代餐包，下午在民雄台灣酵素村發表新產品，縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、地方人士、藕農參與，建立地方創生典範。

發表會播放老鷹之手部分片段，敘述民雄牛斗山蓮藕產業由興盛到沒落，導演賴麗君出身牛斗山村，以鏡頭紀錄藕農在更迭時代堅持與傳承，喚起國人對蓮藕產業重視。老鷹之手取自藕農的手，因長期用手指挖出深埋的蓮藕，讓手指外型逐漸彎曲宛如鷹爪。

近年為照顧咀嚼或吞嚥困難族群，代餐包飲食興起，台灣酵素村研發健康食品，以酵素結合新鮮蓮藕粉製成「蓮藕代餐包」，向農民收購蓮藕，扶持蓮藕產業，讓藕農種肥美蓮藕，達成餐桌與土地友善循環。

台灣酵素村董事長鄭卜元表示，推動地方創生不容易，期透過與在地藕農合作成功經驗，鼓勵更多企業家支持在地農業，讓台灣珍貴的農業文化永遠流傳，地方創生無法單靠農民、企業、政府，每個環節都要互相幫忙。

電影出席代表彭家如說，他扮媒人擔任農民與企業溝通橋樑，紀錄片意義在就農民，自己感到快樂，去年電影下檔後導演告訴農民，可以自由使用「老鷹之手」四字作品牌，這是給農民最直接回饋，農民辛勤付出值得尊敬。