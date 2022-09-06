快訊

首波專案輔導警戒學校公告 高苑科大、大同技院入列

向新北市府申請1元國賠不成立 恩恩爸出面回應了

劍湖山世界為身心障礙孩子圓夢 打造快閃表演舞台

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
劍湖山世界今為雲林聲暉協進會打造快閃表演舞台。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界今為雲林聲暉協進會打造快閃表演舞台。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界今天啟動圓夢計畫，邀請社團法人雲林縣聲暉協進會免費入園，提供他們展現自我價值的表演舞台，在劍湖山世界內快閃演出，除了贊助當日門票外，也為社團法人雲林縣聲暉協進會募捐發票，在中秋連假期間，邀請民眾捐發票做公益，最低可享門票299元。

雲林聲暉協進會服務對象包含了聽覺障礙者、身心障礙者等，由雲林聲暉協進會成立的「雲林聲暉惠來小作所」，維持身心障礙者基本生活能力，藉由與社會大眾互動，提升身心障礙者自信、自我價值，幫助他們走入人群、融入社會。

雲林聲暉惠來小作所成員想出門遊玩，投票表決9月6日要到劍湖山遊玩，劍湖山世界立即啟動圓夢計畫，今天邀請雲林聲暉惠來小作所成員免費遊園，並為他們打造快閃舞台，讓他們在舞台表演，展現自我價值、培養自信。

提升自我價值的表演舞台，到劍湖山進行快閃演出，劍湖山世界贊助當日門票外，接續中秋連假期間，再推出捐發票做公益享優惠活動，門票最低只要299元起，所募集發票將捐贈給雲林聲暉協進會等公益團體。

雲林聲暉協進會理事長王俊飛表示，今年8月雲林聲暉惠來小作所在各方協助下揭牌，成員們一直跟教保員說想出去玩，便透過「自主權練習」，規畫旅遊與表決，決定要到劍湖山一日遊，感謝劍湖山世界支持實現這場圓夢之旅，讓惠來小作所成員靠著自己力量完成舞蹈表演。

劍湖山世界經理張華紋說，除了邀請惠來小作所免費入園外，也加碼在9月9日至11日中秋連假3天，推出「統一發票對對碰」活動，只要捐出111年7-8月或9-10月發票，號碼有3個「9」，門票只要299元、有2個「9」，門票只要399元、有1個「9」，門票半價450元。

劍湖山世界邀請雲林聲暉協進會身心障礙兒童入園遊玩。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界邀請雲林聲暉協進會身心障礙兒童入園遊玩。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界加碼為雲林聲暉協進會募發票，發票中3個9就可享299元入園。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界加碼為雲林聲暉協進會募發票，發票中3個9就可享299元入園。圖／劍湖山世界提供

雲林 劍湖山世界

延伸閱讀

雲林高鐵「黃金廊道」節水措施重啟 明年1期作實施

竹縣+1045 中秋連假續防疫 衛生所供2770名額疫苗接種

3年1億元大蒜種植全自動化 農委會宣布申請延至本月底

中秋連假行車注意 北市加強觀光景點違停取締拖吊

相關新聞

3年1億元大蒜種植全自動化 農委會宣布申請延至本月底

農委會主委陳吉仲昨天到雲林推動蒜頭栽種自動化，親自坐上蒜頭播種機操作，強調3年內將以1億元達成全面自動化解決缺工的目標，...

雲林高鐵「黃金廊道」節水措施重啟 明年1期作實施

雲林縣高鐵沿線地區近年因地層下陷較嚴重，恐影響高鐵行車安全，縣府輔導稻農轉作，減少抽取地下水防治，農委會2013年起也祭...

台南去年「酒駕防制」有成 榮獲警政署評選第一名

台南市警局去年「防制酒後駕車工作」，經警政署評核，榮獲全國甲組第一名；市長黃偉哲今天在市政會議贈警局紅榜祝賀，肯定警察局...

廚餘變黃金！南市環保局「尚好肥」開賣

台南市城西廚餘發酵廠以家戶廚餘製成肥料「尚好肥」，是全國首張由環保機關以生、熟廚餘製作且取得雜項肥料登記證的肥料，今天開...

中秋夜鄧麗君音樂會 10日加場還有票

雲林縣政府9月9日中秋節晚上7點舉行「鄧麗君浮空投影音樂會」，由於索票熱烈早已領罄，主辦單位文化觀光處10日再加場演出「...

南市府關懷街友慶中秋 黃偉哲：教導釣魚回歸社會

中秋佳節將至，台南市社會局今天在北區和順里活動中心舉辦「秋月喜相逢、攜手防疫安」活動，市長黃偉哲除了發放月餅、文旦，還準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。