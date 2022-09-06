劍湖山世界為身心障礙孩子圓夢 打造快閃表演舞台

劍湖山世界今天啟動圓夢計畫，邀請社團法人雲林縣聲暉協進會免費入園，提供他們展現自我價值的表演舞台，在劍湖山世界內快閃演出，除了贊助當日門票外，也為社團法人雲林縣聲暉協進會募捐發票，在中秋連假期間，邀請民眾捐發票做公益，最低可享門票299元。

雲林聲暉協進會服務對象包含了聽覺障礙者、身心障礙者等，由雲林聲暉協進會成立的「雲林聲暉惠來小作所」，維持身心障礙者基本生活能力，藉由與社會大眾互動，提升身心障礙者自信、自我價值，幫助他們走入人群、融入社會。

雲林聲暉惠來小作所成員想出門遊玩，投票表決9月6日要到劍湖山遊玩，劍湖山世界立即啟動圓夢計畫，今天邀請雲林聲暉惠來小作所成員免費遊園，並為他們打造快閃舞台，讓他們在舞台表演，展現自我價值、培養自信。

提升自我價值的表演舞台，到劍湖山進行快閃演出，劍湖山世界贊助當日門票外，接續中秋連假期間，再推出捐發票做公益享優惠活動，門票最低只要299元起，所募集發票將捐贈給雲林聲暉協進會等公益團體。

雲林聲暉協進會理事長王俊飛表示，今年8月雲林聲暉惠來小作所在各方協助下揭牌，成員們一直跟教保員說想出去玩，便透過「自主權練習」，規畫旅遊與表決，決定要到劍湖山一日遊，感謝劍湖山世界支持實現這場圓夢之旅，讓惠來小作所成員靠著自己力量完成舞蹈表演。