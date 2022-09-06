雲林高鐵「黃金廊道」節水措施重啟 明年1期作實施

雲林縣高鐵沿線地區近年因地層下陷較嚴重，恐影響高鐵行車安全，縣府輔導稻農轉作，減少抽取地下水防治，農委會2013年起也祭出節水獎勵，不過從去年開始暫停獎助，為有效減少第1期稻作面積，縣府持續爭取復辦，今獲中央核定，明年起恢復實施。

縣府農業處表示，高鐵沿線地區是地層下陷嚴重區域，有迫切防治必要，縣府自2013年至2020年期間，配合農委會規畫，在高鐵沿線3公里範圍內，輔導農民轉作低耗水性作物，或運用科技節水農業生產，盼紓緩農業用水量，依此確有效減少1期稻作種植面積，下陷情形也獲改善。

農業處說，中央相對提供節水獎勵措施，但從去年起暫停實施，近2年在沒有給予相關獎勵前提下，要農民轉作或休耕的誘因減少，原已轉作的土地面積反又恢復。

農業處認為，獎勵措施有利導引產業轉型、水資源妥善利用與紓緩地層下陷，為此縣府向中央爭取，希望持續推動「雲林高鐵沿線特區推動農田轉旱作專案措施」，今已通過行政院審查核定，明年第1期作起實施，鼓勵符合資格的農友踴躍申辦。

農業處說明，該措施將比照「綠色環境給付計畫」中水資源競用區大區輪作節水獎勵額度，種植計畫內轉（契）作作物每公頃3萬元，辦理生產環境維護措施每公頃4.2萬元，配合縣府規畫景觀專區每公頃5.2萬元。另種植重點推動作物，如契作高粱等，縣府額外加碼每公頃1至2萬元。