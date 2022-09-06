快訊

首波專案輔導警戒學校公告 高苑科大、大同技院入列

向新北市府申請1元國賠不成立 恩恩爸出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林高鐵「黃金廊道」節水措施重啟 明年1期作實施

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
中央祭出的節水獎勵措施，鼓勵雲林高鐵沿線地區1期稻作轉種高粱等低耗水性作物。圖／雲林縣政府提供
中央祭出的節水獎勵措施，鼓勵雲林高鐵沿線地區1期稻作轉種高粱等低耗水性作物。圖／雲林縣政府提供

雲林縣高鐵沿線地區近年因地層下陷較嚴重，恐影響高鐵行車安全，縣府輔導稻農轉作，減少抽取地下水防治，農委會2013年起也祭出節水獎勵，不過從去年開始暫停獎助，為有效減少第1期稻作面積，縣府持續爭取復辦，今獲中央核定，明年起恢復實施。

縣府農業處表示，高鐵沿線地區是地層下陷嚴重區域，有迫切防治必要，縣府自2013年至2020年期間，配合農委會規畫，在高鐵沿線3公里範圍內，輔導農民轉作低耗水性作物，或運用科技節水農業生產，盼紓緩農業用水量，依此確有效減少1期稻作種植面積，下陷情形也獲改善。

農業處說，中央相對提供節水獎勵措施，但從去年起暫停實施，近2年在沒有給予相關獎勵前提下，要農民轉作或休耕的誘因減少，原已轉作的土地面積反又恢復。

農業處認為，獎勵措施有利導引產業轉型、水資源妥善利用與紓緩地層下陷，為此縣府向中央爭取，希望持續推動「雲林高鐵沿線特區推動農田轉旱作專案措施」，今已通過行政院審查核定，明年第1期作起實施，鼓勵符合資格的農友踴躍申辦。

農業處說明，該措施將比照「綠色環境給付計畫」中水資源競用區大區輪作節水獎勵額度，種植計畫內轉（契）作作物每公頃3萬元，辦理生產環境維護措施每公頃4.2萬元，配合縣府規畫景觀專區每公頃5.2萬元。另種植重點推動作物，如契作高粱等，縣府額外加碼每公頃1至2萬元。

地層下陷 農民 雲林

延伸閱讀

3年1億元大蒜種植全自動化 農委會宣布申請延至本月底

楊丞琳說台灣吃海鮮是奢侈 陳吉仲：這要問劉建國

雲林長青食堂送客製餐袋 「可提可背」外帶變時尚

議員促爭取高鐵南延高雄車站 交通局：民意、效益皆差

相關新聞

3年1億元大蒜種植全自動化 農委會宣布申請延至本月底

農委會主委陳吉仲昨天到雲林推動蒜頭栽種自動化，親自坐上蒜頭播種機操作，強調3年內將以1億元達成全面自動化解決缺工的目標，...

雲林高鐵「黃金廊道」節水措施重啟 明年1期作實施

雲林縣高鐵沿線地區近年因地層下陷較嚴重，恐影響高鐵行車安全，縣府輔導稻農轉作，減少抽取地下水防治，農委會2013年起也祭...

翁章梁「國嘉隊」拚連任 公布首波競選主視覺動畫影片

尋求連任的嘉義縣長翁章梁，擔任民進黨提名的鄉鎮市長及議員競選參選人「國嘉隊」隊長，今天公布第一波主視覺、動畫影片上架，成...

諸羅樹蛙友善棲地標章上路

「喝碗清甜竹筍湯就能保護樹蛙？」林務局嘉義林區管理處攜手嘉義農友推出「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」，上午發表標章授證，林務...

台南去年「酒駕防制」有成 榮獲警政署評選第一名

台南市警局去年「防制酒後駕車工作」，經警政署評核，榮獲全國甲組第一名；市長黃偉哲今天在市政會議贈警局紅榜祝賀，肯定警察局...

廚餘變黃金！南市環保局「尚好肥」開賣

台南市城西廚餘發酵廠以家戶廚餘製成肥料「尚好肥」，是全國首張由環保機關以生、熟廚餘製作且取得雜項肥料登記證的肥料，今天開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。