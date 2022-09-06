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番路鄉青農蘇彥璋傳承家業潛心鑽研 全國咖啡大賽冠軍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
番路鄉青農蘇彥璋（右二）以黑馬之姿榮獲2022第二屆「竹梅源台灣精品咖啡大賞」全國冠軍，番路鄉農會總幹事趙幸芳（左二）上午前往蘇彥璋經營的「璟隆咖啡莊園」，張貼紅榜慶賀。圖／番路農會提供
番路鄉青農蘇彥璋（右二）以黑馬之姿榮獲2022第二屆「竹梅源台灣精品咖啡大賞」全國冠軍，番路鄉農會總幹事趙幸芳（左二）上午前往蘇彥璋經營的「璟隆咖啡莊園」，張貼紅榜慶賀。圖／番路農會提供

嘉義縣阿里山咖啡後起新秀，番路鄉青農蘇彥璋投入咖啡栽植，連續3年屢獲佳績，今年以黑馬之姿榮獲2022第二屆「竹梅源台灣精品咖啡大賞」全國冠軍，番路鄉農會總幹事趙幸芳上午前往蘇彥璋經營的「璟隆咖啡莊園」，張貼紅榜慶賀。

「璟隆咖啡莊園」位在阿里山公路台18線56公里處，坐擁隙頂渾然天成的美景與宜人的氣候，店內以藝伎咖啡為主打招牌，結合輕食、民宿、隱藏版特色鍋物。讓「璟隆咖啡莊園」因此圈粉無數，成功打響璟隆藝伎咖啡的知名度。

二代茶農蘇敏郎成立「璟隆製茶廠」，兒子蘇彥璋耳濡目染，協助父親採茶製茶，2017年讀嘉大夜間部園藝系三年級，父親送他4分農地，蘇彥璋2021畢業加入番路青年聯誼會，用父親贈與農地多角化轉型，茶葉結合景觀民宿、餐飲咖啡，精選藝伎、SL34為主要品種，在海拔1400公尺的山上創「璟隆咖啡景觀民宿」。

蘇彥璋重視咖啡田間管理流程，堅持精品咖啡豆果實成熟度需達到偏紫色才能採收，因此時咖啡豆甜度質量都達到最佳狀態，堅持手工採收，工資高於一般採收數倍。

趙幸芳說，彥璋除對茶與咖啡敏銳天賦，加上父母栽培、農會輔導，讓彥璋從不懂咖啡門外漢，一舉拿下全國冠軍，靠的是從小硬實力與對咖啡熱愛，最難能可貴是彥璋懂得將自己歸零，以求知若渴、虛心若愚態度，把失敗當吃補，憑勇氣毅力，勇奪台灣精品咖啡大賞全國冠軍，可喜可賀，令人感動。

番路鄉青農蘇彥璋以黑馬之姿榮獲2022第二屆「竹梅源台灣精品咖啡大賞」全國冠軍。圖／番路農會提供
番路鄉青農蘇彥璋以黑馬之姿榮獲2022第二屆「竹梅源台灣精品咖啡大賞」全國冠軍。圖／番路農會提供
番路鄉青農蘇彥璋以黑馬之姿榮獲2022第二屆「竹梅源台灣精品咖啡大賞」全國冠軍。圖／番路農會提供
番路鄉青農蘇彥璋以黑馬之姿榮獲2022第二屆「竹梅源台灣精品咖啡大賞」全國冠軍。圖／番路農會提供
番路鄉青農蘇彥璋以黑馬之姿榮獲2022第二屆「竹梅源台灣精品咖啡大賞」全國冠軍，精選藝伎、SL34為主要品種。圖／番路農會提供
番路鄉青農蘇彥璋以黑馬之姿榮獲2022第二屆「竹梅源台灣精品咖啡大賞」全國冠軍，精選藝伎、SL34為主要品種。圖／番路農會提供

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