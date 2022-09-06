諸羅樹蛙友善棲地標章上路

「喝碗清甜竹筍湯就能保護樹蛙？」林務局嘉義林區管理處攜手嘉義農友推出「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」，上午發表標章授證，林務局保育組組長羅尤娟頒標章使用證書，給第一線貢獻心力守護田區裡諸羅樹蛙的12位農友夥伴。

羅尤娟說，希望消費者認明標章，支持生態友善竹筍，讓農民持續以保育方法管理竹林，種安全好吃又有理念竹筍，使諸羅樹蛙繼續在竹林鳴唱。嘉義林管處長張岱表示，目前有12位「最佳筍友」的19處田區通過審查，取得「諸羅樹蛙標章」，田區5.7公頃。

除以諸羅樹蛙棲地需求為核心，「諸羅樹蛙標章」在農產品安全檢驗上，以農藥零檢出為基礎，鼓勵農友配合綠色保育標章、有機、產銷履歷，促成農友轉型。民眾可透過消費，把「諸羅樹蛙標章」認證的竹筍帶回家享用，用購買分攤農友為保育多付出成本、支持農友熱情理念。

諸羅樹蛙保育各單位及NGO夥伴到場相挺，諸羅樹蛙是農委會公告珍貴稀有保育野生動物，侷限分布雲嘉南地區溪流流域雜木林、竹林、果園，1995年發表兩棲類新種。嘉義70%諸羅樹蛙住在竹林。雨後夜晚經過竹林，聽到俗稱「雨怪」牠們有清脆悅耳鳴唱聲。與農地有高度依存關係，近年因農村人口、產業結構、土地利用的改變，適合其利用竹林也快速縮減，持續下去，棲地消失將加劇，保育刻不容緩。