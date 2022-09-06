聽新聞
test
0:00 / 0:00
諸羅樹蛙友善棲地標章上路
「喝碗清甜竹筍湯就能保護樹蛙？」林務局嘉義林區管理處攜手嘉義農友推出「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」，上午發表標章授證，林務局保育組組長羅尤娟頒標章使用證書，給第一線貢獻心力守護田區裡諸羅樹蛙的12位農友夥伴。
羅尤娟說，希望消費者認明標章，支持生態友善竹筍，讓農民持續以保育方法管理竹林，種安全好吃又有理念竹筍，使諸羅樹蛙繼續在竹林鳴唱。嘉義林管處長張岱表示，目前有12位「最佳筍友」的19處田區通過審查，取得「諸羅樹蛙標章」，田區5.7公頃。
除以諸羅樹蛙棲地需求為核心，「諸羅樹蛙標章」在農產品安全檢驗上，以農藥零檢出為基礎，鼓勵農友配合綠色保育標章、有機、產銷履歷，促成農友轉型。民眾可透過消費，把「諸羅樹蛙標章」認證的竹筍帶回家享用，用購買分攤農友為保育多付出成本、支持農友熱情理念。
諸羅樹蛙保育各單位及NGO夥伴到場相挺，諸羅樹蛙是農委會公告珍貴稀有保育野生動物，侷限分布雲嘉南地區溪流流域雜木林、竹林、果園，1995年發表兩棲類新種。嘉義70%諸羅樹蛙住在竹林。雨後夜晚經過竹林，聽到俗稱「雨怪」牠們有清脆悅耳鳴唱聲。與農地有高度依存關係，近年因農村人口、產業結構、土地利用的改變，適合其利用竹林也快速縮減，持續下去，棲地消失將加劇，保育刻不容緩。
林管處2018年委託莊孟憲老師團隊調查研究，發現大林有大面積烏殼綠竹筍竹林，是諸羅樹蛙分布熱點。林管處攜手大林鎮上林社區發展協會與農友，打造保育諸羅樹蛙友善棲地，縣農會鼓勵青農參與保育，4年努力，推出「諸羅樹蛙友善棲地管理標章推動方法」，營造田區成為諸羅樹蛙合適棲地為核心，藉保育為農產品「生態加值」，創造滿足「農業生產」與「蛙類生存」經營模式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言