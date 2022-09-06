台南去年「酒駕防制」有成 榮獲警政署評選第一名

台南市警局去年「防制酒後駕車工作」，經警政署評核，榮獲全國甲組第一名；市長黃偉哲今天在市政會議贈警局紅榜祝賀，肯定警察局為市民交通安全貢獻與努力，期勉員警持續精進酒駕事故防制策略，善用各方資源，跨局處共同防堵酒駕肇事發生，由源頭管理降低酒駕發生可能性。

台南市交通大隊統計，台南市今年1至7月份取締酒後駕車3969件，較去年同期增加908件；今年1至7月酒駕死傷事故466件，較去年同期531件減少65件，減少12.2%，其中酒駕死亡事故8件，跟去年同期16件相比減少8件，下降幅度更達50%。

台南市警局說，員警透過分析酒後駕車事故，精準執法，並配合分齡、分眾宣導等各種層面努力，有效降低酒駕事故發生，獲此殊榮，是對台南市酒駕防制努力肯定。

台南市警局長方仰寧表示，酒後駕車是全民公敵，但單靠警方執法成效有限，需透過各種手段，建立「酒駕零容忍」的社會環境，推廣「代客叫車或指定駕駛」，讓酒醉的人不會上路，以根絕酒後駕車所造成社會危害，臺南市警局未來將不斷完善警察取締酒後駕車技巧，創造「酒駕零容忍」的用路環境，守護全體市民交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康