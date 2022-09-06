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3年1億元大蒜種植全自動化 農委會宣布申請延至本月底

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
農委會推動蒜頭種植全面自動化，立委劉建國親自操作蒜頭播種機，體驗播種速度。記者蔡維斌／攝影
農委會推動蒜頭種植全面自動化，立委劉建國親自操作蒜頭播種機，體驗播種速度。記者蔡維斌／攝影

農委會主委陳吉仲昨天到雲林推動蒜頭栽種自動化，親自坐上蒜頭播種機操作，強調3年內將以1億元達成全面自動化解決缺工的目標，農委會補助農機2分之1到3分之2，希望農民踴躍申辦，現場農民要求上月底期滿的蒜頭農機可否延期，陳吉仲當場允諾將再延1個月到9月30日，請農民握機會。

農委會台南農改場已完成大蒜種植機開發，農委會主委陳吉仲、立委劉建國、元長鄉長李明明等人今天受邀參加觀摩會。

劉建國說，極端氣候氣候炎熱對農業是很大挑戰，機械化勢在必行，他並以陳主委故鄉「屏東農業生技園區」成功經驗，強調雲林農業腳步不能停，期待雲林未來也能完成科技、生技的「雙技農業園區」，從機械生產包裝到行銷，讓大蒜從1袋袋賣變成1粒1粒賣。

陳吉仲則說，過去僱工1人要兩千多元，現在開到7、8千元還請嘸工，大雨一來蒜頭就爛掉，因此今年4月宣布以1億元3年內推動蒜頭全面機械化，若依目前推展速度，預估3、4年內就能達到目標，雲林種蒜面積達5千多公頃全國最大，即將開始播種，所以機械補助以蒜頭，請農民踴躍申請。

陳吉仲說，1台機械可抵約2、30個人力，1公頃1天就可播好，省時省力，政府又補助2分之1到3分之2，以40萬元的播種機，只要自備20萬元就可購買，以人工成本來換算約1年就可回本，實很划算，如果認為機械較貴，他鼓勵青農合買代耕，可為老農減輕負擔。

陳吉仲和劉建國登上蒜頭農機操作，農民希望農機能改良更輕巧，降低售價才能普及；因蒜頭農機補助已在8月31日截止，有人來不及申辦，農民建議延期，陳吉仲和相關主管商討後，當場宣布蒜頭農機補助延至今年9月30日止，請農民把握機會到各地農會申辦。

大蒜機耕觀摩會現場實作，農委會主委陳吉仲和農民討論機械種植效能。記者蔡維斌／攝影
大蒜機耕觀摩會現場實作，農委會主委陳吉仲和農民討論機械種植效能。記者蔡維斌／攝影
大蒜機耕觀摩會現場實作，農委會主委陳吉仲和農民討論機械種植效能。記者蔡維斌／攝影
大蒜機耕觀摩會現場實作，農委會主委陳吉仲和農民討論機械種植效能。記者蔡維斌／攝影
農委會推動蒜頭種植全面自動化，主委陳吉仲親自操作蒜頭播種機，體驗播種速度，強調可解決缺工問題。記者蔡維斌／攝影
農委會推動蒜頭種植全面自動化，主委陳吉仲親自操作蒜頭播種機，體驗播種速度，強調可解決缺工問題。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲（左三）宣布大蒜農機補助申請延至本月底，請農民把握機會申辦。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲（左三）宣布大蒜農機補助申請延至本月底，請農民把握機會申辦。記者蔡維斌／攝影

農民 陳吉仲 農委會

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