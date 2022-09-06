3年1億元大蒜種植全自動化 農委會宣布申請延至本月底

農委會主委陳吉仲昨天到雲林推動蒜頭栽種自動化，親自坐上蒜頭播種機操作，強調3年內將以1億元達成全面自動化解決缺工的目標，農委會補助農機2分之1到3分之2，希望農民踴躍申辦，現場農民要求上月底期滿的蒜頭農機可否延期，陳吉仲當場允諾將再延1個月到9月30日，請農民握機會。

農委會台南農改場已完成大蒜種植機開發，農委會主委陳吉仲、立委劉建國、元長鄉長李明明等人今天受邀參加觀摩會。

劉建國說，極端氣候氣候炎熱對農業是很大挑戰，機械化勢在必行，他並以陳主委故鄉「屏東農業生技園區」成功經驗，強調雲林農業腳步不能停，期待雲林未來也能完成科技、生技的「雙技農業園區」，從機械生產包裝到行銷，讓大蒜從1袋袋賣變成1粒1粒賣。

陳吉仲則說，過去僱工1人要兩千多元，現在開到7、8千元還請嘸工，大雨一來蒜頭就爛掉，因此今年4月宣布以1億元3年內推動蒜頭全面機械化，若依目前推展速度，預估3、4年內就能達到目標，雲林種蒜面積達5千多公頃全國最大，即將開始播種，所以機械補助以蒜頭，請農民踴躍申請。

陳吉仲說，1台機械可抵約2、30個人力，1公頃1天就可播好，省時省力，政府又補助2分之1到3分之2，以40萬元的播種機，只要自備20萬元就可購買，以人工成本來換算約1年就可回本，實很划算，如果認為機械較貴，他鼓勵青農合買代耕，可為老農減輕負擔。