蘇慧棉創作個展開展 蠟筆描繪西螺特有宗教、農業風貌

雲林縣藝術家蘇慧棉從小熱愛繪畫，她翻轉大眾對藝術的印象，使用普遍被認為是初學者工具的「蠟筆」創作，將蠟筆運用的活靈活現；螺陽文教基金會今在西螺延平老街文化館舉辦「一瞬之光 蘇慧棉蠟筆創作個展」，即日起至10月2日展出13幅作品，藉由蠟筆創作，紀錄西螺獨有的農業、宗教風貌。

蘇慧棉說，為呈現西螺人文特色，她跑遍遶境、進香等節慶活動，以自身感受透過蠟筆創作，共完成39幅作品，此次展出13幅，盼以童趣畫面，傳遞對社會關懷，也希望喚起大家心中善念、溫暖社會，在疫情之下，讓每個焦躁不安的情緒都得到棲息之處。

張麗善說，蠟筆是很親民的工具，每個孩子、每個家庭，只要想創作都買得起，在面對疫情慘淡的這幾年，蘇慧棉藉由創作讓大家有抒發管道，抱持善心善念創作的「光籟太陽卡」，刻畫與疾病奮戰的日常，畫中的太陽讓人感受到光明、溫暖力量，也邀請大家到西螺看展。