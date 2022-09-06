快訊

首波專案輔導警戒學校公告 高苑科大、大同技院入列

向新北市府申請1元國賠不成立 恩恩爸出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇慧棉創作個展開展 蠟筆描繪西螺特有宗教、農業風貌

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左）今出席蘇慧棉蠟筆創作個展，肯定蘇慧棉以藝術為社會帶來正向能量。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左）今出席蘇慧棉蠟筆創作個展，肯定蘇慧棉以藝術為社會帶來正向能量。記者黃于凡／攝影

雲林藝術家蘇慧棉從小熱愛繪畫，她翻轉大眾對藝術的印象，使用普遍被認為是初學者工具的「蠟筆」創作，將蠟筆運用的活靈活現；螺陽文教基金會今在西螺延平老街文化館舉辦「一瞬之光 蘇慧棉蠟筆創作個展」，即日起至10月2日展出13幅作品，藉由蠟筆創作，紀錄西螺獨有的農業、宗教風貌。

蘇慧棉說，為呈現西螺人文特色，她跑遍遶境、進香等節慶活動，以自身感受透過蠟筆創作，共完成39幅作品，此次展出13幅，盼以童趣畫面，傳遞對社會關懷，也希望喚起大家心中善念、溫暖社會，在疫情之下，讓每個焦躁不安的情緒都得到棲息之處。

張麗善說，蠟筆是很親民的工具，每個孩子、每個家庭，只要想創作都買得起，在面對疫情慘淡的這幾年，蘇慧棉藉由創作讓大家有抒發管道，抱持善心善念創作的「光籟太陽卡」，刻畫與疾病奮戰的日常，畫中的太陽讓人感受到光明、溫暖力量，也邀請大家到西螺看展。

西螺福興宮董事長楊文鍾說，螺陽基金會長期深耕地方，今邀請他的弟媳蘇慧棉舉辦個展，蘇慧棉畫作內有許多都與西螺有關，涵蓋農村、宗教、人文特色，透過藝術家的觀察力與創作力，展現西螺風光，可說一個活的文化資產。

蘇慧棉以蠟筆呈現雲林縣西螺鎮特有的宗教、農業風貌。記者黃于凡／攝影
蘇慧棉以蠟筆呈現雲林縣西螺鎮特有的宗教、農業風貌。記者黃于凡／攝影
雲林縣藝術家蘇慧棉今在西螺延平老街文化館舉辦蠟筆創作個展。記者黃于凡／攝影
雲林縣藝術家蘇慧棉今在西螺延平老街文化館舉辦蠟筆創作個展。記者黃于凡／攝影
雲林縣藝術家蘇慧棉（左一）今在西螺延平老街文化館舉辦蠟筆創作個展，縣長張麗善（左二）也到場參加。記者黃于凡／翻攝
雲林縣藝術家蘇慧棉（左一）今在西螺延平老街文化館舉辦蠟筆創作個展，縣長張麗善（左二）也到場參加。記者黃于凡／翻攝
蘇慧棉（右二）今舉辦創作個展，向雲林縣長張麗善（右一）說明創作理念。記者黃于凡／翻攝
蘇慧棉（右二）今舉辦創作個展，向雲林縣長張麗善（右一）說明創作理念。記者黃于凡／翻攝
大甲鎮瀾宮董事長（左三）今也參加蘇慧棉創作個展。記者黃于凡／攝影
大甲鎮瀾宮董事長（左三）今也參加蘇慧棉創作個展。記者黃于凡／攝影

藝術家 雲林

延伸閱讀

軒嵐諾海陸警報 雲林農民預防性採收蔬菜

正妹藝術家窗邊認真寫生 好奇老虎「湊過來監督她畫完」：要把我畫帥一點

北流文化館第十萬人次出爐 幸運兒獲「一年無限卡」

影／雲林有玉米筍迷宮了 孩童摘玉米筍、水槍戰樂翻

相關新聞

3年1億元大蒜種植全自動化 農委會宣布申請延至本月底

農委會主委陳吉仲昨天到雲林推動蒜頭栽種自動化，親自坐上蒜頭播種機操作，強調3年內將以1億元達成全面自動化解決缺工的目標，...

雲林高鐵「黃金廊道」節水措施重啟 明年1期作實施

雲林縣高鐵沿線地區近年因地層下陷較嚴重，恐影響高鐵行車安全，縣府輔導稻農轉作，減少抽取地下水防治，農委會2013年起也祭...

台南去年「酒駕防制」有成 榮獲警政署評選第一名

台南市警局去年「防制酒後駕車工作」，經警政署評核，榮獲全國甲組第一名；市長黃偉哲今天在市政會議贈警局紅榜祝賀，肯定警察局...

廚餘變黃金！南市環保局「尚好肥」開賣

台南市城西廚餘發酵廠以家戶廚餘製成肥料「尚好肥」，是全國首張由環保機關以生、熟廚餘製作且取得雜項肥料登記證的肥料，今天開...

中秋夜鄧麗君音樂會 10日加場還有票

雲林縣政府9月9日中秋節晚上7點舉行「鄧麗君浮空投影音樂會」，由於索票熱烈早已領罄，主辦單位文化觀光處10日再加場演出「...

南市府關懷街友慶中秋 黃偉哲：教導釣魚回歸社會

中秋佳節將至，台南市社會局今天在北區和順里活動中心舉辦「秋月喜相逢、攜手防疫安」活動，市長黃偉哲除了發放月餅、文旦，還準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。