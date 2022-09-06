廚餘變黃金！南市環保局「尚好肥」開賣

台南市城西廚餘發酵廠以家戶廚餘製成肥料「尚好肥」，是全國首張由環保機關以生、熟廚餘製作且取得雜項肥料登記證的肥料，今天開賣，市長這是黃偉哲表示，廚餘變黃金的最佳示範，既減少碳排放也避免土壤酸化，還為市庫帶來收益，創造多贏。

黃偉哲表示，透過廚餘發酵廠，每天把上百噸的廚餘變成肥料，除了減少溫室氣體，也解決焚化廠處理量不足的問題，而以生熟廚餘製造的肥料為有機肥，可避免土地酸化，產生善的循環。

環保局長謝世傑說，過去傳統堆肥方式需時60天，在城西焚化廠及新化設置廚餘高速發酵廠後，縮短為10天，經與農友契作，將尚好肥與雞屎肥相較，用尚好肥施肥的紅蔥頭，1分地多生產5百台斤。

他說，尚好肥由生、熟廚餘製成，氮含量更高，養分也更豐富。現階段供應的是2公斤裝小包裝，特價每包30元，4包100元，於東區藏金閣販售 (府東街41巷6號)。

率先試用的安南區施姓農友說，尚好肥以生、熟廚餘製成，他曾當作土壤改良劑使用，整體產量較往年多一半以上，也能當成天然有機肥料使用，對葉菜類尤其適合，與市場上其他肥料相較，會有一定的競爭力。